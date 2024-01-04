عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

صدى البلد

أثارت اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، في قائمة منتخب مصر، حالة من الغضب والدهشة، نتيجة تجاهله لعدد من اللاعبين الذين ظهروا بصورة رائعة خلال المرحلة السابقة،  واختياره لبعض اللاعبين الذين لم يمارسوا اللعبة منذ وقت طويل، أو ظهروا دون المستوى.

txt

البحث عن اللقب الثامن.. تاريخ منتخب مصر الوطني مع كأس أمم أفريقيا

txt

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

شبهة المجاملات تحيط باختيارات فيتوريا

جاءت اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، لقائمة الفراعنة، محبطة ومخيبة لآمال آلاف المتابعين لكرة القدم في مصر، إلى جانب غضب عدد كبير من الرياضيين والمحللين من فيتوريا.

صبحي واحمد الشناوي برفقة حارس المنتخب الاول
أحمد فتوح

واتهم بعض المحللين وخبراء الكرة، المدير الفني بمجاملة بعض اللاعبين أو الأندية، خاصة بسبب اختيار لاعبين كانو معرضين للايقاف مثل أحمد فتوح والحارس محمد صبحي، وكذلك حارس بيراميدز المصاب أحمد الشناوي، أو لاعبين ظهروا دون المستوى في الفترة الأخيرة، وتجاهل لاعبين مثل حسين الشحات ومدافع الأهلي المتألق مؤخرا ياسر إبراهيم.

txt

قابيل وهابيل في أكتوبر..تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

txt

صدمة دنماركية بسبب مارجريت الثانية..أطول ملوك العالم حكما تتنازل عن عرشها لابنها

لغز استدعاء مهند لاشين بعد إصابة كوكا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لاعب بيراميدز للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي.

مهند لاشين 
كوكا 
حسين الشحات 

جاء قرار روي فيتوريا غريبا، خاصة أن لديه وفرة في عدد لاعبي ارتكاز الوسط، مثل حمدي فتحي والنني ومروان عطية ومحمود حمادة وإمام عاشور، بينما يحتاج المنتخب إلى تدعيم الجناحين، خاصة اليسار الذي يضم عمر مرموش وتريزيجيه فقط، وربما كان الأفضل ضم حسين الشحات، الذي يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والايسر.

txt

إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

txt

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

استدعاء ياسر إبراهيم بدلا من أسامة جلال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بدلا من أسامة جلال الذي تعرض للإصابة.

ياسر إبراهيم 
أسامة جلال 

وكشف اتحاد الكرة عن تعرض أسامة جلال للإصابة في الركبة، وذلك ما أوضحته الفحوصات الطبية والأشعة، ولذلك لن يلحق بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري.

txt

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

txt

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

سبب اختيار ياسر إبراهيم لإنقاذ الموقف

لعب ثبات مستوى ياسر إبراهيم مع الأهلي، في الفترة الأخير، دورا كبيرا في اختياره للمنتخب، حيث يشكل ثنائية قوية مع محمد عبد المنعم خلال المباريات التي خاضها الثنائي سويا مع الفريق الأحمر مؤخرا.

وشدد أفراد الجهاز المعاون لفيتوريا، على قدرة ياسر إبراهيم الكبيرة على تحمل الضغوط أمام الفرق الكبيرة، واللعب أمام حضور جماهيري، وهو الأمر الذي كان سبب ضمه على حساب المدافعين الآخرين.

txt

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

txt

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

تنزانيا بروفة الفراعنة الأخيرة قبل كأس الامم

يلعب منتخب مصر، ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري، مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري، ليلعب أولى مبارياته 14 يناير أمام موزمبيق، في المجموعة الثانية التي تضم غانا وكاب فيردي أيضا.

txt

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

txt

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم أفريقيا

ضمت قائمة منتخب مصر النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كل من: «محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - مهند لاشين - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا».

تدريب المنتخب
غضب جماهيري ضد فيتوريا بديل كوكا مدافع الأهلي ينقذ المنتخب ياسر ابراهيم أحمد فتوح روي فيتوريا حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

لاند روفر ديفندر بخصم يصل إلى 70% في مصر

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

ماذا يقول المسلمون في كل عام جديد.. أذكار وأدعية احرص عليها

للمرة الثانية .. قرار جديد من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي

انسَ سامسونج.. موبايل جديد من Honor بأقوى بطارية وشحن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير الجدل في حفلها الأخير| شاهد

أبيض في أسود.. روجينا بفستان لافت يكشف رشاقتها

طولها يعادل 3 ملاعب .. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم تستقبل ركابها

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار تحبس الأنفاس ..شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ