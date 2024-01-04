غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

أثارت اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، في قائمة منتخب مصر، حالة من الغضب والدهشة، نتيجة تجاهله لعدد من اللاعبين الذين ظهروا بصورة رائعة خلال المرحلة السابقة، واختياره لبعض اللاعبين الذين لم يمارسوا اللعبة منذ وقت طويل، أو ظهروا دون المستوى.

شبهة المجاملات تحيط باختيارات فيتوريا

جاءت اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، لقائمة الفراعنة، محبطة ومخيبة لآمال آلاف المتابعين لكرة القدم في مصر، إلى جانب غضب عدد كبير من الرياضيين والمحللين من فيتوريا.

صبحي واحمد الشناوي برفقة حارس المنتخب الاول

أحمد فتوح

واتهم بعض المحللين وخبراء الكرة، المدير الفني بمجاملة بعض اللاعبين أو الأندية، خاصة بسبب اختيار لاعبين كانو معرضين للايقاف مثل أحمد فتوح والحارس محمد صبحي، وكذلك حارس بيراميدز المصاب أحمد الشناوي، أو لاعبين ظهروا دون المستوى في الفترة الأخيرة، وتجاهل لاعبين مثل حسين الشحات ومدافع الأهلي المتألق مؤخرا ياسر إبراهيم.

لغز استدعاء مهند لاشين بعد إصابة كوكا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لاعب بيراميدز للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي.

مهند لاشين

كوكا

حسين الشحات

جاء قرار روي فيتوريا غريبا، خاصة أن لديه وفرة في عدد لاعبي ارتكاز الوسط، مثل حمدي فتحي والنني ومروان عطية ومحمود حمادة وإمام عاشور، بينما يحتاج المنتخب إلى تدعيم الجناحين، خاصة اليسار الذي يضم عمر مرموش وتريزيجيه فقط، وربما كان الأفضل ضم حسين الشحات، الذي يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والايسر.

استدعاء ياسر إبراهيم بدلا من أسامة جلال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بدلا من أسامة جلال الذي تعرض للإصابة.

ياسر إبراهيم

أسامة جلال

وكشف اتحاد الكرة عن تعرض أسامة جلال للإصابة في الركبة، وذلك ما أوضحته الفحوصات الطبية والأشعة، ولذلك لن يلحق بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري.

سبب اختيار ياسر إبراهيم لإنقاذ الموقف

لعب ثبات مستوى ياسر إبراهيم مع الأهلي، في الفترة الأخير، دورا كبيرا في اختياره للمنتخب، حيث يشكل ثنائية قوية مع محمد عبد المنعم خلال المباريات التي خاضها الثنائي سويا مع الفريق الأحمر مؤخرا.

وشدد أفراد الجهاز المعاون لفيتوريا، على قدرة ياسر إبراهيم الكبيرة على تحمل الضغوط أمام الفرق الكبيرة، واللعب أمام حضور جماهيري، وهو الأمر الذي كان سبب ضمه على حساب المدافعين الآخرين.

تنزانيا بروفة الفراعنة الأخيرة قبل كأس الامم

يلعب منتخب مصر، ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري، مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري، ليلعب أولى مبارياته 14 يناير أمام موزمبيق، في المجموعة الثانية التي تضم غانا وكاب فيردي أيضا.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم أفريقيا

ضمت قائمة منتخب مصر النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كل من: «محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - مهند لاشين - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا».