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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان نفسي| تصريحات نارية من عواد لعدم استدعائه للمنتخب| شاهد

محمد عواد
محمد عواد

كشف محمد عواد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن رأيه في اختيار محمد صبحي في قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا لأمم أفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2":"أظهر على "السوشيال ميديا" للتعبير عن غضبي في بعض الأوقات، أعرف أن ذلك خطأ ولكني أكون أكثر ارتياحًا".

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وتابع: "لم يتواصل أحد معي من الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة الحالية، وأدعو الله أن يوفقهم، وكنت أتمنى أن أتواجد معهم في البطولة الأفريقية".

وأضاف: "أتمنى تتويج منتخب مصر بأمم أفريقيا، لاعب مثل محمد صلاح بعد كل ما حققه من إنجازات يستحق التتويج باللقب".

وقال: "أنا لست محظوظًا مع منتخب مصر، وكان من الممكن أن أتواجد في معسكرات وبعض البطولات ولكن لم يكن لي نصيب فيها".

واستكمل عواد: "ما حزنت عليه كثيرًا هو عدم استدعائي لقائمة كأس العالم 2018، لقد قدمت موسمًا كبيرًا، وكنت أستحق التواجد ضمن الـ 3 حراس".

وأتم: "كان لدي احساس أنني لن أتواجد في قائمة أمم أفريقيا، لأن فيتوريا يتواصل مع اللاعبين دائمًا، ولك يكن هناك تواصل معي لذلك علمت أنني خارج القائمة".

وتابع: "تحدثت مع فيتوريا عقب تصريحاتي، وأخبرني أن الموضوع انتهى، ولا أركز في ما مضى، ولم أتواصل مع أحد من الجهاز الفني منذ تلك الفترة".

وعن انضمام محمد صبحي لقائمة منتخب مصر.. قال: "نصيب صبحي هو التواجد في البطولة، هو حارس له مستقبل كبير، وكنت أتمنى أن أكون متواجدًا ولكن في النهاية الاختيار ده نصيب، ورزق".

وذكر: "صبحي صديق لي خارج الملعب، نحن أصحاب وتربطنا علاقة أسرية كبيرة، ولا أخذ الموضوع بحساسية".

وبشأن تصريحات محمود جنش، حارس مودرن فيوتشر.. قال: " جنش لاعب جميل وطيب، ويرى أنه كان ستحق التواجد مع منتخب مصر، وكل لاعب له طريقته في الاعتراض، وفي الوقت الحالي لابد من دعم منتخب مصر والمدير الفني هو من سيتحمل العواقب والنتيجة".

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