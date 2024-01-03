بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

رغم مرور فترة على واقعة تعدي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وقيام الأخير باللجوء للمحاكم المدنية ضد لاعب في مسابقة الدوري، بدأ التحرك من اتحاد الكرة لمعاقبة اللاعب الذي خرج عن النص.

إحالة الشيبي للجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إحالة محمد الشيبى لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن واقعة تعرضه للضرب من حسين الشحات لاعب الأهلى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدورى الممتاز وفقا للائحة.

انتهاء ازمة الشحات والشيبي

جاء قرار الاتحاد المصرى بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وكذلك لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللتان تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية.

رفض تظلم بيراميدز

قررت لجنة التظلمات بـ اتحاد الكرة المصرى، فى وقت سابق، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.

هاني سعيد مسئول بيراميدز

وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بإيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشريط المباراة الأصلى.

الإيقاف النهائي ينتظر الشيبي

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة المنتظرة ضد محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بسبب اللجوء إلى المحاكم المدنية، في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

الشحات يصالح الشيبي

وقال المصدر: «سيتم تحديد موعد التحقيق مع الشيبي بعد مشاركته مع المغرب في أمم أفريقيا، لمعرفة أسباب تقديم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، ومنح اللاعب مهلة حتى يقوم بالتنازل عن القضية المدنية، وحال نفاد تلك المهلة، سيتم إصدار قرار بإيقافه لحين تنازله عن القضية».

أزمة الشيبي والشحات

وأضاف المصدر: «حال تمسك اللاعب بالقضية المدنية سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الدوريات المصرية، لا سيما انه لن يستطيع المشاركة في الدوري دون التنازل عن القضية، كما سيتم رفع مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن القضية، الذي سيقرر هو الآخر إيقاف اللاعب مدى الحياة لحين الامتثال للوائح بشأن عدم دخول الرياضة المحاكم المدنية».

هل يطيح بيراميدز باللاعب للخروج من الأزمة؟

أوضح المصدر، ان نادي بيراميدز مشارك في أزمة محمد الشيبي، وسيتم تطبيق عقوبة عليه أيضا حال استمرار اللاعب في رفع الدعوى القضائية.

محمد الشيبي

وأضاف: «يستطيع نادي بيراميدز فسخ التعاقد مع اللاعب في ذلك التوقيت، حتى لا يكون طرفًا مع اللاعب في أزمته حال وصول الأمر إلى فيفا، دون تحمل النادي أي أعباء مالية، لأن اللاعب هو من طلب لوائح الفيفا».