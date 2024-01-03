عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

صدى البلد

رغم مرور فترة على واقعة تعدي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وقيام الأخير باللجوء للمحاكم المدنية ضد لاعب في مسابقة الدوري، بدأ التحرك من اتحاد الكرة لمعاقبة اللاعب الذي خرج عن النص.

txt

صدمة دنماركية بسبب مارجريت الثانية..أطول ملوك العالم حكما تتنازل عن عرشها لابنها

txt

إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

إحالة الشيبي للجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إحالة محمد الشيبى لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن واقعة تعرضه للضرب من حسين الشحات لاعب الأهلى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدورى الممتاز وفقا للائحة. 

انتهاء ازمة الشحات والشيبي 

جاء قرار الاتحاد المصرى بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وكذلك لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللتان تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية.

txt

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

txt

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

رفض تظلم بيراميدز 

قررت لجنة التظلمات بـ اتحاد الكرة المصرى، فى وقت سابق، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.

هاني سعيد مسئول بيراميدز

وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بإيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشريط المباراة الأصلى.

txt

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

txt

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

الإيقاف النهائي ينتظر الشيبي

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة المنتظرة ضد محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بسبب اللجوء إلى المحاكم المدنية، في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

الشحات يصالح الشيبي

وقال المصدر: «سيتم تحديد موعد التحقيق مع الشيبي بعد مشاركته مع المغرب في أمم أفريقيا، لمعرفة أسباب تقديم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، ومنح اللاعب مهلة حتى يقوم بالتنازل عن القضية المدنية، وحال نفاد تلك المهلة، سيتم إصدار قرار بإيقافه لحين تنازله عن القضية».

أزمة الشيبي والشحات

وأضاف المصدر: «حال تمسك اللاعب بالقضية المدنية سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الدوريات المصرية، لا سيما انه لن يستطيع المشاركة في الدوري دون التنازل عن القضية، كما سيتم رفع مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن القضية، الذي سيقرر هو الآخر إيقاف اللاعب مدى الحياة لحين الامتثال للوائح بشأن عدم دخول الرياضة المحاكم المدنية».

txt

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

txt

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

هل يطيح بيراميدز باللاعب للخروج من الأزمة؟

أوضح المصدر، ان نادي بيراميدز مشارك في أزمة محمد الشيبي، وسيتم تطبيق عقوبة عليه أيضا حال استمرار اللاعب في رفع الدعوى القضائية.

محمد الشيبي 

وأضاف: «يستطيع نادي بيراميدز فسخ التعاقد مع اللاعب في ذلك التوقيت، حتى لا يكون طرفًا مع اللاعب في أزمته حال وصول الأمر إلى فيفا، دون تحمل النادي أي أعباء مالية، لأن اللاعب هو من طلب لوائح الفيفا».

اللجوء للمحكمة المدنية إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط واقعه حسين الشحات العقوبة كارثية محمد الشيبي لاعب بيراميدز اتحاد الكرة لجنة الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

ترشيحاتنا

أمريكا تشكك بقدرة إسرائيل في القضاء بشكل كامل على حركة حماس

البيت الأبيض: سنواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط

إلغاء قرار عاجل من مقتدى الصدر بشأن صلاة الجمعة

لما تقع مش هنسمي عليك.. رسالة نارية من تامر أمين للمتلاعبين بالأسعار

حلّ أزمة عنيفة | الزمالك يعلن خبرا سارًا لجماهيره

السعودية تتضامن مع إيران بعد تفجيرات كرمان .. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى كرم تثير الجدل بفستان أبيض |شاهد

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

سعر غير متوقع|شاهد.. أنغام تتألق بـ جمبسوت أبيض في "نجمات العرب" بالرياض

فساتين جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لإلهام شاهين في عام 2023

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ