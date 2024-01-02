إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

أعلنت الحكومة المصرية، عن العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بداية من اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%، إلى جانب تغيير مواعيد تخفيف الأحمال لتتناسب مع موسم الامتحانات.

تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

المستشار محمد الحمصاني

وأشار الحمصاني، إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

رئيس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.

تغيير خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

تخفيف الاحمال

وكان الاجتماع قد شهد حضور كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

بدأت الحكومة المصرية، خطة زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، حيث تشمل زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

- المستهلك الجديد، جاءت زيادته وفق شرائح

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات: 58 قرشا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا.

أسعار الشرائح

- المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا.

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا.

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا.

- أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا.

- أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

إجراءات الحكومة لدعم المواطنين

تهدف زيادة أسعار الكهرباء إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات «وفق خبراء».

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية أكدت أن زيادة أسعار الكهرباء ستظل في حدود معقولة، وأنها ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين محدودي الدخل على التخفيف من آثار الزيادة، ومن هذه الإجراءات:

1- زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين.

2- تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل.

3- وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.