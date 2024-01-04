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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قابيل وهابيل في أكتوبر..تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

صدى البلد

اتفق شقيقان على الجلوس سويا لتناول الغداء مع أصدقاء مقربين، لإنهاء الحديث والجدل حول ميراث كل منهما من والده الذي ترك أموالا طائلة، واصطحب أحد الشقيقين نجله وصديقه معه، دون أن يعلم أن الآخر يضمر في داخله شرا تجاهه.

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جلسة أشقاء تنتهي بجثتين ومصابين

شهد مطعم كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر، واقعة إطلاق أعيرة نارية بداخله، ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

مطعم كبابجي 

جلس الشقيقان في أحد مطاعم المشويات الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، وبينما انهمك نجل أحدهما في تناول السلطة، تابع صديقهما المشترك حديثهما، قبل أن ينطق بحكمه الشخصي.

انتفض فجأة أحد الشقيقين، واستل مسدسا من بين ملابسه، وأطلق ثلاث رصاصات على شقيقه ونجل شقيقه وصديقهما، ثم فاجأ الجميع بإطلاق رصاصة على نفسه.

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إطلاق 4 أعيرة نارية في مطعم كبابجي

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة أكتوبر، ووجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

مديرية أمن الجيزة 

ترأس اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قوة أمنية وانتقلت لمسرح البلاغ، وتبين العثور على جثتي رجلين و 2 آخرين مصابين، تم نقلهما إلى المستشفى.

صورة ارشيفية

وأشارت التحريات إلى أن الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن أحدهما وصديق لهما، وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء، واثناء الحديث نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحريات، أن أحد الشقيقان اخرج سلاح ناري "طبنجة"، وأطلق الرصاص على الثلاثة الآخرين، فقتل شقيقه وأصاب ابن شقيقه وصديقهما، ثم فاجأ الجميع بإطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال.

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قابيل وهابيل في أكتوبر 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل جديدة في إطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير، والذي أطلق فيها شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه، ثم أطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة.

جثتين

وأشارت التحريات إلى أن الشقيقين يعملان في مجال دباغة الجلود، ويمتلكان مبالغ مالية طائلة، ويوجد بينهما خلاف على الميراث الذي تركه والدهما، وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم، وأثناء مناقشة نصيب كل منهما، وتدخل صديقهما بالنصح وإبداء شهادته، نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان، فقام احدهما وفتح النيران من طبنجة برفقته على الثلاثة الآخرين.


سادت حالة من الهلع في المطعم، وفر رواده هاربين فور إطلاق النيران، حيث أدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة، أمام ضباط مباحث أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قابيل وهابيل في أكتوبر لحظات مرعبة داخل مطعم شهير لعنة الميراث مطعم كبابجي شهير الاجهزة الامنية بالجيزة أعيرة نارية

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