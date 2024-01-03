البحث عن اللقب الثامن.. تاريخ منتخب مصر الوطني مع كأس أمم أفريقيا

تنطلق البطولة الأعرق في القارة السمراء، كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير 2024، ويبحث المنتخب المصري عن اللقب الـ8 في تاريخه، إذ ينافس ضمن المجموعة الثانية التي تضم، غانا، موزمبيق، وأفريقيا الوسطى.

منتخب مصر يحصد أول بطولة إفريقية

شارك منتخب مصر في النسخة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1957، والتي أقيمت في السودان بمشاركة 3 منتخبات فقط.

منتخب مصر الفائز بأول بطولة إفريقية

وحصد المنتخب الوطني أول كأس أمم إفريقية، والذي كان من تصميم عبد العزيز سالم، أول رئيس للاتحاد الإفريقي.

أول سوبر هاتريك في البطولة

أقيمت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم 16 فبراير 1957، بين منتخبي مصر وإثيوبيا، وقاد المباراة تحكيميا، السوداني محمد يوسف.

الديبة

وفاز المنتخب الوطني باللقاء بنتيجة 4-0، وكان محمد دياب العطار “الديبة” نجم النهائي، إذ أحرز "سوبر هاتريك".

أول هدف للفراعنة في أمم أفريقيا

نجح نجم المنتخب الوطنى الراحل رأفت عطية، مهاجم الزمالك والاتحاد السكندرى السابق، فى تسجيل أول هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما أحرز الهدف الافتتاحى للمنتخب الوطنى فى شباك نظيره السودانى، من ركلة جزاء بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة.

رأفت عطية

وحسم الفراعنة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السودانى، بنتيجة 2 /1، فبعد أن سجل رأفت عطية الهدف الأول نجح محمد دياب العطار "الديبة" فى تسجيل الهدف الثانى.

أول تشكيل للفراعنة في أمم أفريقيا

وخاض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي، براسكوس، حارس مرمى يوناني الأصل ولاعب القناة حينها، وخط دفاع مكون من، نور الدالي "الزمالك"، مسعد داود "الأوليمبي"، رفعت الفناجيلي "الأهلي"، حنفي بسطان "الزمالك"، فيما تكون خط الوسط حينها من سمير قطب "الزمالك"، إبراهيم توفيق "طنطا".

وقاد هجوم منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية، رأفت عطية، وعلاء الحامولي "الزمالك"، حمدي عبد الفتاح "الترسانة"، والديبة "الاتحاد السكندري".

مولد أول بطولة من قلب البرتغال

ولدت فكرة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من قلب البرتغال، بالتحديد العاصمة لشبونة عام 1956، عندما اجتمع عدد من المسؤولين الأفارقة لتدشين اتحاد إفريقي "كاف"، بحضور المصريين عبد العزيز سالم ومحمد لطيف ويوسف محمد، والسودانيين عبد الرحيم شداد، بدوي محمد، عبد الحليم محمد، والجنوب أفريقي ويليام فيل.

وافق حينها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تأسيس اتحاد أفريقي لكرة القدم، برئاسة المصري عبد العزيز سالم، ومن هنا اجتمع الذين حضروا الاجتماع على تأسيس البطولة، وتم اختيار السودان لاستضافة أول نسخة على ملعب أم درمان في الخرطوم.