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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليس لديّ شركاء .. ما علاقة أميرة الذهب بعصابة السلاح والمخدرات؟

صدى البلد

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم أميرة الذهب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمها بنبأ إلقاء القبض على رجل أعمال يدير مصنعا للأسلحة النارية والمخدرات، لتخرج أميرة الذهب وتنفي تورطها مع عصابة المخدرات مؤكدة عدم امتلاكها لفروع اخرى ومشاركة زعيم العصابة لها بتلك الفروع الوهمية.

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أميرة الذهب تنفي علاقتها بتاجر المخدرات

تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجود شراكة بين أميرة الذهب وأحد رجال الأعمال، المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح وغسيل الأموال، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع.

أميرة الذهب

وخرجت أميرة الذهب، في لايف عبر صفحتها الرسمية، قائلة انها لا تملك سوى فرع واحد فقط في السادس من أكتوبر، وليس لديها أي شركاء.

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الأجهزة الأمنية تبرئ أميرة الذهب

نفت مصادر امنية، علاقة اميرة الذهب بالعصابة التي تم ضبطها منذ قرابة اسبوع - وفقا لبيان صادر من وزارة الداخلية - حيث كشفت تحريات مباحث الجيزة بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، عن تفاصيل الواقعة كاملة.

أميرة الذهب في اللايف

وتبين قيام 10 اشخاص بينهم 3 خارج البلاد بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الإصطناعى "البودر"، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

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ضبط عصابة المخدرات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أماكن تواجد 7 أشخاص من عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش الإصطناعى "البودر" وزنت 46 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، 4 بنادق آلية، 26 طبنجة، بندقية خرطوش، 6 فرد خرطوش، 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع، 6 طبنجة صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأنواع، أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، 11 سيارة مختلفة الأنواع، كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام، 6 ساعة يد، لاب توب، 15 هاتف محمول".

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اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة، بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع، والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية، والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.


وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ122 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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