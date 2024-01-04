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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

صدى البلد

لا تزال صفقات الأهلي المنتظرة في يناير تثير الجدل بين الجماهير، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات الأحمر مع عدد من المراكز التي تنتظر الدعم، ومنها الدفاع والهجوم، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في الاطاحة بعد من لاعبي الفريق، ومنهم  محمود متولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب إصاباته المتكررة مع الفريق.

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ثنائي دفاع زد على طاولة مفاوضات الأهلي 

بدأت مفاوضات النادي الأهلي، مع أحدأندية الدوري الممتاز، من أجل حسم صفقة المدافع، بعد توصية من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي بنادي.

محمود متولي 
محمد عبد المنعم 

وتواصلت لجنة التخطيط بنادي الأهلي مع نادي زد، للتعاقد مع ثنائي خط الدفاع بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كصفقات الأهلي الجديدة.

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هل يوافق الأهلي على مبادلة متولي؟

يرغب الجهاز الفني بنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري كولر، في التعاقد مع مصطفى العش ومحمد إسماعيل، ولكن طلب زد الحصول على محمود متولي ضمن الصفقة.

محمد اسماعيل
مصطفى العش 

وكان المدرب السويسري، أبدى رغبته في التخلص من محمود متولي مدافع الفريق، حيث يرى تواجده داخل القلعة الحمراء غير مفيد، لذا يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية لتعويضه.

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تحصين نجم الفريق الصاعد

أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، بتعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد لتحصينة من إغراءات الأندية التي تحاول إقناعه بالرحيل للاستفادة من إمكاناته الفنية العالية، بعدما تمكن من إثبات وجوده مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

كوكا

وشددت لجنة التخطيط، على ضرورة الحفاظ على موهبة النادى الصاعدة، خاصة أن كوكا يؤدي ما عليه، ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك، ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول رغم استبعاده للاصابة، مع زيادة الراتب الخاص باللاعب لتحفيزه على الاجتهاد وبذل قصارى جهده مع الفريق.

بأوامر كولر صفقات الأهلي الجديدة محمد عبد المنعم خليفة محمد عبد المنعم تحصين نجم الفريق مفاوضات الأحمر

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