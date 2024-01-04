استثمار آمن.. عبد المنعم السيد: الطرح الجديد لشهادات الادخار مهم للغاية.. فيديو

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27 بالمئة.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الطرح الجديد من البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات الادخار مهم للغاية لأنه استثمار آمن بعائد جيد".

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "الطرح الجديد لشهادات الادخار يستهدف استيعاب السيولة المالية من شهادات العام الماضية".

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "استيعاب السيولة المالية وسحبها من الأسواق المالية يقلل الطلب، وبالتالي يساعد على تقليل التضخم وزيادة الأسعار".