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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

متنخب مصر
متنخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا،  مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا  لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

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التشكيل الأساسي في مواجهة تنزانيا

يدفع فيتوريا فى مباراة اليوم، بمعظم لاعبي التشكيل الأساسي، لتجربة بعض الجمل الفنية قبل البطولة، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد.

جانب من التشكيل الاساسي

ومن المقرر ان يمنح فيتوريا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين فى الشوط الثاني، والأقرب أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول فى الشوط الثاني، خاصة أنه أكثر اللاعبين جاهزية بدنية، في ظل مشاركته مع فريقه في أحد أقوى دوريات العالم.

فيتوريا

وفضل فيتوريا مواجهة منتخب تنزانيا، الذى يعتبر من المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني داخل أفريقيا، خوفاً على اللاعبين من الإصابات والإجهاد قبل البطولة، لذا فضل تجربة وتجهيز اللاعبين من خلال بوابة تنزانيا.

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30 ألف مشجع لمؤازرة الفراعنة

تقام المباراة الودية أمام تنزانيا بحضور 30 ألف مشجع، بعد موافقة الجهات الأمنية، ويأمل منتخب مصر فى حضور أكبر عدد من الجماهير لمساندة اللاعبين ودعمهم قبل البطولة المرتقبة. 

مشجعي المنتخب

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

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قائمة منتخب مصر لأمم افريقيا

تضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً، في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

ثلاثي حراسة مرمى المنتخب

وفي الدفاع أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح،  محمد حمدي، بينما جاء في خط الوسط حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، مهند لاشين، محمود حمادة.

محمد صلاح

وفي الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

لاعبي المنتخب

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

تدريب المنتخب

ويصطدم الفراعنة مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر، حيث تقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

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موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا والقناة الناقلة 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها السادسة مساء اليوم الاحد، على ستاد القاهرة الدولى.

مصر وتنزانيا

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

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