أول منحنى للأجور في مصر| ماذا تعني منظومة البيرول.. وحزمة هدايا من السيسي للمصريين قريبًا

اقتربت مصلحة الضرائب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، في إطار دعم الحكومة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم.

أول منحنى للأجور في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لإنشاء منحنى للأجور في مصر، وذلك حتى يمكن عمل تعديل على ضريبة كسب العمل والشرائح المختلفة، التي ستحصل على اعفاءات ضريبية، أو استثنائها ضريبيا.

وزير المالية

وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أنه لم نجد جهة لديها منحنى الاجور المختلفة للمصريين، لذا كان هناك أهمية لتنفيذ هذا الأمر، من خلال محورين.

محاور منحنى الأجور

أكد وزير المالية، أن هناك محورين لتنفيذ منحنى الاجور، الأول عبر موظفي الدولة، والتي تصل الى قرابة 5 ملايين موظف، وتم عمل منظومة البيرول، وهو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج بيانات قرابة 90% من موظفي الدولة.

وأكد أن المحور الثاني، كان عبر التطبيق على الشركات، لذا أصبح هناك قواعد للبيانات، ويتم عمل منحنى للأجور، وهو ما يساعد على تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من أصحاب الاجور المنخفضة من المواطنين، حيث سيتم تحديدهم بدقة مع تنفيذ تلك المنظومة.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم رفع حد الاعفاء الضريبي 50% على مرحلتين، وسيتم رفعها مرة ثالثة للتخفيف عن المواطنين، وكذا تخفيف ضريبة كسب العمل، وذلك عبر وجود بيانات حقيقية.

هدايا الرئيس السيسي للمصريين

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك تكليفا رئاسيا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

الرئيس السيسي

تحسين الأجور والمعاشات

وأكد أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.