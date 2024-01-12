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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من ملعب التتش هنا غزة كواليس فيديو تقديم وسام أبو علي.. صفقة بطعم الفخر والحرية

صدى البلد

قام النادي الأهلي بإعلان تعاقده مع اللاعب ذو الأصل الفلسطيني وسام أبو علي بطريقة مميزة من داخل دولة فلسطين، حيث نشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها في البداية مراسلًا صحفيًا، من داخل دولة فلسطين وهو يعلن عن صفقة انتقال وسام أبو علي.


 

ظهر وسام أبو علي من داخل مقر النادي الأهلي في ملعب مختار التتش، مرتديًا قميص الفريق وعلم فلسطين، قائلًا "خلو المعنويات عالية.. وسام أهلاوي"


 

وقال المراسل الصحفي في فيديو تقديم اللاعب "اخوتي واخواتي الكرام، يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا".


 

وتابع "نتمنى أن يكون خير ممثلًا لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق، من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية".


 

وكان النادي الأهلي، قد أتم اتفاقه مع نادي سيريس السويدي، بعد موافقة اللاعب ذو الأصول الفلسطينية، وسام أبوعلى، على إتمام عملية الانتقال.


 

ولم يكشف النادي الأهلي عن التفاصيل المالية، الخاصة بعملية التعاقد، إلا أن ثمة تقارير سويدية، قد أكدت أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة الحمراء، ما يقرب من 3 ملايين يورو، بما فيها المكافآت.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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