مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

استطاعت مزادات السيارات أن تجذب انظار الكثير من المهتمين بهذا المجال، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن عن موعد وتفاصيل مزاد لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة.

مزاد سيارات الجمارك

تعرف على موعد مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

وينعقد هذا المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وتحديدًا يوم الثالث والعشرون من ينايرالجاري من العام 2024 الموافق الثلاثاء، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتتنوع الموديلات والطرازات المطروحة، بحسبما كشفت اللجنة المشرفة عن تفاصيل المزاد، والذي يضم لوطات سيارات من طرازفولكس فاجن - لاند روفر، وسانج يونج ونيسان، بالاضافة إلى طرازات ماركة كيا الكورية الجنوبية، واصدارات العلامة التجارية الالمانية BMW.

كما يضم مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة طرازات لشركة شيفروليه، وفورد، بالاضافة إلى طرازات شركة مرسيدس الالمانية، وجيب مع اصدارات دفع رباعي، وسكودا، بالاضافة إلى تويوتا اليابانية.