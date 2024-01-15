كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

تعثر منتخب مصر في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا، وتعادل بشكل مفاجئ مع منتخب موزمبيق بنتيجة 2-2، في مجموعة بدأت تكشف عن وجهها المعقد، وجاءت مباراة منتخب الرأس الأخضر وغانا لتقدم مفاجأة أخرى، بانتصار الرأس الأخضر 2-1، على منتخب غانا المرشح للمنافسة على البطولة، لتصبح مباراة مصر وغانا حياة أو موت للفريقين.

موقف معقد بالمجموعة الثانية

أصبح لدى مصر نقطة واحدة، وغانا بلا نقاط، وهذا يعني أن مباراة مصر وغانا مساء الخميس في أبيدجان، قد تكون مصيرية للفريقين، حيث ستدخل غانا المباراة للانتصار، لأن الهزيمة قد تعني الخروج مبكرا من البطولة بنسبة كبيرة.

تعادل مصر وموزمبيق

هزيمة غانا من الرأس الأخضر

منتخب مصر أيضا سيسعى للانتصار، لأن التعادل أو الهزيمة، سيضعه أمام خيار "الانتصار فقط" أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي ظهر بشكل قوي جدا، وقد يتصدر المجموعة، ولتجنب ضغوطات "الفوز أو الوداع" في المباراة الأخيرة، سيحاول "الفراعنة" الانتصار بأي شكل من الأشكال أمام غانا.

4 تغييرات حاسمة في تشكيلة الفراعنة أمام غانا

بدأ منتخب مصر، اليوم الاثنين، الاستعداد لمباراة غانا، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الخميس المقبل، على ملعب فيلكس بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه عدد من لاعبي منتخب مصر خلال مباراة موزمبيق، قرر المدير الفني إجراء تغييرات في تشكيل الفراعنة في المباراة المقبلة، من أجل تصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول في البطولة، والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

المفاضلة بين ياسر إبراهيم وجبر مكان حجازي

استقر فيتوريا، على إجراء تغيير في خط الدفاع، بعدما ظهر أحمد حجازي، بعيدًا عن مستواه الفني في مباراة الأمس، حيث لم يستعد اللاعب مستواه المعروف عنه منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي.

علي جبر

ياسر ابراهيم

ويفاضل فيتوريا، بين الثنائي ياسر إبراهيم، وعلي جبر، للدفع بأي منهما في التشكيل الأساسي بجوار محمد عبدالمنعم، خلال مواجهة غانا.

مروان عطية وفتوح وعبد الواحد في التشكيل الاساسي

ينوي المدرب البرتغالي، الاعتماد على أحمد فتوح، في مركز الظهير الأيسر على حساب محمد حمدي، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام موزمبيق، خاصة في الواجبات الدفاعية، حيث يعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر على تجهيز ظهير أيسر الزمالك لمواجهة «البلاك ستارز».

عمر كمال عبدالواحد

احمد فتوح

مروان عطية وياسر إبراهيم

ويعود لاعب الوسط مروان عطية، للتشكيل الأساسي في مباراة غانا، على حساب حمدي فتحي، ويدرس أيضًا الجهاز الفني للفراعنة الاعتماد على اللاعب عمر كمال عبدالواحد، من بداية المباراة بدلًا من محمد هاني.

قائد غانا يتوعد منتخب مصر وصلاح

أكد آندريه آيو، قائد المنتخب الغاني، قدرة بلاده على الفوز أمام منتخب مصر، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددا على أنهم سيفعلون ما بوسعهم للفوز على منتخب مصر، في المباارة المقبلة.

وقال آيو في تصريحات صحفية: «لقد واجهنا تحديات مماثلة في الماضي أما مصر، ونجحنا في التغلب عليها، وتحقيق النجاح، يجب أن نكون جاهزين للمباراة المقبلة».

منتخب غانا

وأضاف: «أنا واثق بأن فريقنا سيكون جاهزًا وقويًا بما فيه الكفاية، لتحقيق النتيجة الإيجابية في المبارة المقبلة أمام مصر، ونتحلى بالهدوء والتركيز، وأثق في القدرة على ايقاف الخطير محمد صلاح».