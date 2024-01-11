من ملعب التتش هنا غزة| كواليس فيديو تقديم وسام أبو علي.. صفقة بطعم الفخر والحرية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن تعاقده مع وسام أبو علي، بطريقة مميزة، من داخل دولة فلسطين، حيث نشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها في البداية مراسلًا صحفيًا، من داخل دولة فلسطين وهو يعلن عن صفقة انتقال وسام أبو علي.

وسام أبوعلى ينضم إلى الأهلي

قال المراسل الصحفي في فيديو تقديم اللاعب: «اخوتي واخواتي الكرام، يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا».

تقديم وسام أبو علي

وأضاف: «نتمنى أن يكون خير ممثلًا لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق، من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادي الأهلي المصري، كل التحية».

قناص الأهلي الجديد يظهر في التتش

ظهر وسام أبو علي من داخل مقر النادي الأهلي في ملعب مختار التتش، مرتديًا قميص الفريق وعلم فلسطين، قائلًا: «خلو المعنويات عالية.. وسام أهلاوي».

ابو علي في التتش

وكان النادي الأهلي، قد أتم اتفاقه مع نادي سيريس السويدي، بعد موافقة اللاعب ذو الأصول الفلسطينية، وسام أبوعلى، على إتمام عملية الانتقال.

ولم يكشف النادي الأهلي عن التفاصيل المالية، الخاصة بعملية التعاقد، إلا أن ثمة تقارير سويدية، قد أكدت أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة الحمراء، ما يقرب من 3 ملايين يورو، بما فيها المكافآت.

أبو علي في القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة، في ساعة متأخرة أمس، المهاجم الفلسطيني - صاحب الجنسية الدانماركية - وسام أبو علي، رفقة أمير توفيق، تمهيدًا لإنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الأهلي.

وسام أبو علي في القاهرة

وخضع اللاعب للكشف الطبي، قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأحمر، حال اجتيازه الكشف الطبي، ويبدأ مشواره بشكل رسمي رفقة الفريق الأحمر.

كواليس إتمام صفقة أبو علي

وأضاف توفيق: "أنهينا الصفقة مع نادي سيريس، وتم التوقيع مع ناديه بشكل رسمي، وعملنا مع وسام بشكل جيد وأرسلنا للاعب فيديوهات عن الأهلي، لأنه يعيش في الدنمارك، وعملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني يوم 12 ديسمبر الماضي وتفاوضنا مع نادي سيريس".

واختتم أمير توفيق تصريحاته قائلًا: "حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس بشأن حالة وسام أبو علي، وسيخضع لكشف طبي بعد الوصول إلى القاهرة".

قناص الأهلي يوقع لـ 4 مواسم ونصف

حصل الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجاري، مقابل مليوني يورو، بواقع مليون و 700 الف، و 300 ألف كامتيازات، ويتم تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط فى غضون عامين من يناير الجاري.

مهاجم الأهلي الجديد

ويحصل اللاعب الفلسطيني صاحب الـ24 عاما، على 600 ألف دولار فى الموسم، ترتفع 50 ألف في كل موسم، وسيتم قيده كلاعب محلي فى قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

المهاجم الفلسطيني

ولعب وسام أبو علي في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي، قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجّل 10 أهداف وصنع آخر.