الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

استقر النادي الأهلي، على قراره النهائي بشأن مستقبل الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للمارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط نجم الكرة التونسية بعقد مع النادي الأهلي، يمتد حتى الصيف المقبل، ونهاية الموسم الجاري 2023-2024.

الأهلي يقرر التجديد لـ علي معلول

ذكرت صحيفة «نسمة سبور» التونسية، إن إدارة القلعة الجمراء قررت بشكل نهائي تمديد عقد علي معلول، بعد فترة شهدت حالة من التفكير من جانب مسؤولي الأحمر.

لجنة الكرة بالاهلي

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الأهلي من المقرر أن تفتح قنوات الاتصال مع علي معلول، لتمديد تعاقده بعد نهاية مشواره الأفريقي رفقة المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية.

بيبو ومعلول

ويتواجد معلول حاليا في معسكر نسور قرطاج، استعدادا لخوض غمار النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

شرط معلول للتجديد

كشف الإعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة شعبى fm، عن مفاجأة علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء بتقبله عدم تجديد عقده مع النادى، الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الحالي.

وقال شبانة، إن معلول أبلغ مسؤولى النادى الأهلى برغبته في تجديد عقده لمدة عامين، وذلك لإنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل جدران القلعة الحمراء.

معلول يرشح خليفته في الملاعب

قال شبانة، إن الأهلى يرغب في تمديد عقد معلول لمدة عام واحد فقط، وهو ما لم يقبله النجم التونسي، مشددا على أنه على استعداد للعب في إحدى الدوريات العربية خلال الفترة المقبلة، اذا كان النادى لا يرغب في تمديد عقده.

هشام بكار

وأشار شبانة، إلى أن معلول رشح لمسئولى النادى الأهلى مواطنه هشام بكار ظهير أيسر نادى الاتحاد المنستيري التونسي، ليكون خليفة له في الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء.

بدء المفاوضات عقب كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن يبدأ الأهلي التفاوض مع صاحب الـ34 عاما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتبقى 6 أشهر على نهاية عقد علي معلول مع الأهلي، حيث ينتهي في صيف 2024 وتحديدا بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

معلول مع منتخب تونس

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة، التي تضم معه منتخبات نامبيا ومالي وجنوب أفريقيا.

مسيرة علي معلول مع الأهلي

نجح علي معلول في حصد 19 بطولة مع القلعة الحمراء منذ قدومه من صفوف فريق الصفاقسي التونسي عام 2016، حيث فاز بخمس بطولات للدورى الممتاز، وثلاث بطولات لكأس مصر وخمسة ألقاب للسوبر المحلي، إلى جانب ثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا، ولقببن آخرين للسوبر الأفريقي.

احتفال معلول

كما حصد على معلول مع الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات في قطر عام 2021، والإمارات عام 2022، والسعودية عام 2023، إضافة إلى الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب 2023.

ميدالية معلول

وانضم علي معلول إلى النادي الأهلي في عام 2016 بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، في صفقة أصبحت من أهم صفقات الأجانب التي تعاقد معها الأهلي على مدار تاريخه، بعدما ساهم النجم الدولي التونسي في حصد العديد من البطولات مع القلعة الحمراء.