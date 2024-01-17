مفاجأة عن حالة الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع درجات الحرارة رغم الشبورة الصباحية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، لافتة إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

شبورة مائية وصقيع

وحذرت الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة صباحية

يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

طقس دافئ نهارا وأمطار على السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أمطار خفيفة

وكشفت خرائط الطقس، عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حركة البحرين

ولفتتِ الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحرين

وأضافت الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح لقائدي السيارات

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والقيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الارصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 11

العاصمة الإدارية 20 - 10

بنها. 20 - 12

دمنهور 19 - 11

المنصورة 19 - 11

الزقازيق 20 - 10

دمياط 19 - 12

بورسعيد 20 - 10

الإسماعيلية 21 - 09

السويس 20 - 11

العريش 20 - 08

رفح 19 - 07

كاترين 14 - 01

الطور 21 - 11

طابا 18 - 10

شرم الشيخ 23 - 15

الإسكندرية 20 - 10

مطروح 19 - 10

السلوم 19 - 09

الغردقة 23 - 14

سفاجا 22 - 13

شلاتين 26 - 16

حلايب 23 - 18

الفيوم 20 - 10

بني سويف 20 - 08

المنيا 20 - 05

أسيوط 20 - 07

سوهاج 21 - 07

قنا 22 - 08

الأقصر 23 - 09

أسوان 23 - 10

أبوسمبل 22 - 09