مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدأت معها المفاجآت، التي توالت خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، خاصة فيما يتعلق بمشاركة 5 فرق عربية، وهم مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا.

زلزال تعادل مصر وهزيمة البلاك ستارز

بدأت مفاجآت كأس الأمم عندما تعادل منتخب مصر، في مباراته الأولى بالمجموعات أمام موزمبيق، بعد أنا كان متقدمًا في أول دقيقتين، ثم تأخر في الشوط الثاني بفارق هدف.

مصر وموزمبيق

وظل منتخب مصر متأخرًا، وقبل نهاية المباراة بدقائق، حصل على ركلة جزاء، سجلها محمد صلاح ليتعادل منتخب الفراعنة، على الرغم من رهان الجميع على فوز المنتخب المصري، ولم يتوقع أحد تعادل الفريقين.

غانا وكاب فيردي

وفي نفس مجموعة المنتخب المصري، جاءت مفاجأة أكبر عندما تفوق كاب فيردي على غانا في لقاء الجولة الأولى، ليحسم قمة المجموعة لصالحه.

تعادل عملاقي القارة السمراء

في المجموعة الأولى، خضع منتخب نيجيريا، أحد كبار القارة الأفريقية هو الآخر تعادل مع غينيا الاستوائية، بهدف لكل فريق، ليتيح الفرصة لتصدر كوت ديفوار للمجموعة، بعد أن فازت على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الافتتاح.

الكاميرون وغينيا

غينيا الاستوائية ونيجيريا

واستمرارًا للتعادلات، تعادل المنتخب الكاميروني، أحد المرشحين أيضا للفوز بالبطولة مع غينيا، في لقاء توقع متابعي كرة القدم فوز عملاق أفريقيا فيه بسهولة.

هداف سيد البلد يتعادل مع الجزائر

في إحدى مفاجآت البطولة أيضا، تعادل المنتخب الجزائري أمام أنجولا، بعد أن تقدم بهدف سريع في بداية المباراة.

الجزائر وانجولا

وعاد المنتخب الأنجولي، إلى اللقاء بعد تألق مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، الذي أحرز هدف التعادل، ليترك الحسرة لجماهير محاربو الصحراء.

بوركينافاسو وموريتانيا

فيما حقق بوركينا فاسو، فوزا متوقعا على المنتخب العربي موريتانيا، بهدف نظيف في نفس المجموعة، ليتصدر بوركينا فاسو المجموعة.

تونس تقسط أمام ناميبيا في الوقت القاتل

حقق منتخب ناميبيا، فوزا قاتلا على المنتخب التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تونس وناميبيا

جاء هدف الفوز القاتل للمنتخب الناميبي في الدقيقة 89 برأسية متقنة من اللاعب هوتو لتسكن شباك نسور قرطاج، ليرفع رصيد ناميبيا لـ3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد تونس بدون نقاط.

هدف ناميبيا في تونس

وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا في بطولة كأس الأمم، حيث يعد الفوز على تونس هو الأول في تاريخهم خلال المشاركة الرابعة للمنتخب الناميبي بكأس الأمم الأفريقية.

بيرسي تاو يتسبب في هزيمة جنوب افريقيا

وفي مفاجأة أخرى، سحق منتخب مالي، منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة تلاعب فيها رفاق اليو ديانج بمنتخب الأولاد وهدافه بيرسي تاو.

وتسبب بيرسي تاو في هزيمة جنوب افريقيا، بإضاعته ضربة جزاء، وثلاثة فرص محققة، كانت كفيلة بتحويل مجرى اللقاء.

وجاءت هزيمة تونس وجنوب افريقيا، لتصعب موقف الكبيرين في المجموعة الخامسة، الذي توقع الجميع أن تكون صدارتها بين الثلاثي تونس وجنوب أفريقيا ومالي، قبل أن تقفز ناميبيا وتزاحم مالي في الصدارة.

المغرب والأمل الباقي للعرب

يخوض اليوم، منتخب أسود الأطلسي، مواجهة سهلة نسبيا أمام تنزانيا، في مجموعة هي الاسهل في مشوار الفرق العربية.

منتخب المغرب

ويستطيع منتخب المغرب تصدر المجموعة نظريا بسهولة، ما لم يتعرض لإحدى المفاجآت، خاصة أن المجموعة تضم زامبيا والكونغو الديمقراطية، ومستوى المغرب رابع كأس العالم الماضي، يؤهله للفوز على الفرق الثلاثة.