هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

أثارت تصريحات المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن عودة كابتن منتخب الفراعنة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج، الكثير من الدهشة والغضب لدى الجمهور المصري، خاصة أن صلاح رغم تعرضه للإصابة ومغادرة الملعب في مباراة غانا، في كأس أمم افريقيا، لا يزال يمثل الأمل الباقي لدى عدد ضخم لجماهير منتخب مصر.

ماذا قال كلوب عن موقف ليفربول من صلاح؟

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سيخضع للتأهيل من إصابته مع منتخب مصر خلال مباراة غانا في كأس الأمم الافريقية، مع طبيب نادي ليفربول، مشيرًا إلى مغادرته معسكر منتخب مصر في البطولة.

يورجن كلوب

وأوضح «كلوب» في تصريحات للصحفيين عقب مباراة ليفربول بورنموث: «خطة تأهيل محمد صلاح هي أن تكون مع ليفربول، إذا كان محمد صلاح لائقًا قبل النهائي، فربما نعم سيعود إلى كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى».

كلوب وصلاح

وأكمل: «منذ إصابته ومحمد صلاح على اتصال بطبيب الفريق، الذي يبلغني بالأخبار، أعتقد أنه سيعود لنا، لكننا ننتظر، أنا لست طبيبا، ولكني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وفي الوقت ذاته أصبح صلاح جاهزا للعب فربما نسمح له بالعودة للمنتخب».

ماذا قال صلاح ؟

كشف محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لمباراة كاب فيردي، عن وجود مشاورات بين ليفربول ومنتخب مصر، وسيجرى خلال الساعات القادمة الإعلان عن التفاصيل.

صلاح في المؤتمر

ويتابع محمد صلاح الموقف منذ إصابته مع طبيب ليفربول، حيث أرسل نتائج الأشعة لطبيب النادي الإنجليزي لمتابعة تطورات حالته.

محمد صلاح

وبدأت الجماهير المصرية في التساؤل حول موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، ووزير الرياضة من تصريحات مدرب الريدز، ومدى إمكانية الموافقة على رحيل صلاح إلى ليفربول، خاصة أن علاجه يبعده مباراتين فقط وفقا لبيان الاتحاد نفسه.

صلاح يرحل رسميًا إلى ليفربول

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا ما صرح به يورجن كلوب اليوم، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، سيغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ناديه من جديد بسبب الإصابة.

وكان قد ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابة على منصة (إكس): «صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة من أجل إعادة التأهيل مع النادي الإنجليزي».

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة..

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

ماذا طلب صلاح من لاعبي منتخب مصر؟

عقد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، جلسة مع لاعبي الفراعنة، قبل انطلاق المران الختامي اليوم للمنتخب الوطني، قبل مواجهة كاب فيردي، خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لحساب المجموعة الثانية.

صلاح واللاعبين

وطالب صلاح، اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز، لضمان الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والرد على المشككين في قدرات المنتخب الوطني، بالفوز على كاب فيردي»، مؤكدا أن هناك جماهير تدعم المنتخب وتنتظر عودة الفراعنة إلى القاهرة باللقب الثامن في تاريخ مصر.

إصابة صلاح تخرجه من حسابات فيتوريا لمباراتين

تعرض محمد صلاح، نجم المنتخب المصري للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

إصابة صلاح

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ليغيب عن الفراعنة في مباراة كاب فيردي القادمة، ثم مباراة الدور ثمن النهائي من البطولة، حالة تأهل المنتخب المصري.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

جاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا، قبل مباراتي الغد، بين مصر وكاب فيردي، وغانا ضد موزمبيق، في نفس التوقيت «العاشرة مساء»، بختام الجولة الثالثة، كالتالي:

منتخب مصر

1- منتخب كاب فيردي 6 نقاط (ضمن التأهل لدور الـ16).

2- منتخب مصر نقطتان.

3- منتخب غانا نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة.