غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة مرتقبة ومصيرية، أمام الرأس الأخضر، وذلك في ختام مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حالياً في كوت ديفوار، حيث سقط منتخب الفراعنة، في فخ التعادل بالجولتين الأولى والثانية، أمام كل من موزمبيق وغانا بنفس النتيجة (2-2)، لتصبح مباراة «الفراعنة» أمام منتخب الرأس الأخضر هي مباراة الحسم لرفقاء محمد صلاح، من أجل خطف بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16.

مباراة الحسم.. مصر ضد الرأس الأخضر

تبقى مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأخيرة؛ هي المباراة الحاسمة للتأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويفتقد الفراعنة لجهود النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب تعرضه للإصابة أمام غانا، وهو ما سيمثل خسارة كبيرة للفراعنة.

تدريب منتخب مصر

ويتطلع منتخب مصر، إلى تحقيق الفوز على الرأس الأخضر، والاستمرار في المنافسة على اللقب القاري، الذي يحمل «الفراعنة» الرقم القياسي للفوز به، ويسعى لزيادة حصيلته من بطولة أفريقيا.

هداف الرأس الأخضر

وبات منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في كوت ديفوار، وذلك بعد أن حقق فوزاً كبيراً، على حساب موزمبيق بثلاثية نظيفة، ضمن به التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية.

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

سيخوض المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، مباراة الرأس الأخضر المصيرية، بتشكيل مغايير تماماً عن مباراتي غانا وموزمبيق، وذلك بعد أن تطور أداء الفراعنة في مباراة «البلاك ستارز» الأخيرة، وتحديداً في شوط المباراة الثاني، بعد أن حول البرتغالي طريقة لعب المنتخب الوطني إلى (4-2-4)، باستخدام عمر مرموش كمهاجم ثاني بجانب مصطفى محمد.

مروان عطية

مروان عطية أساسيا

كما سيعتمد روي فيتوريا في خط وسط منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، على النجم إمام عاشور، إضافة إلى عودة مروان عطية إلى التشكيل الأساسي لتأمين خط وسط الفراعنة أمام سرعات منتخب كاب فيردي.

زيزو

زيزو مكان صلاح

ومن المقرر، عودة أحمد سيد زيزو إلى تشكيل الفراعنة في المباراة، من أجل تعويض غياب النجم العالمي محمد صلاح، والذي تعرض للإصابة في مواجهة غانا.

احمد فتوح

فتوح يقود الجبهة اليسرى

ومن المرجح أن يعود أحمد فتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى للمنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، بدلا من محمد حمدي، وذلك من أجل الاستفادة بقدرات نجم الزمالك الهجومية، لاسيما وأن الفراعنة يحتاجون للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل خطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 كوصيف للمجموعة خلف المتصدر كاب فيردي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الرأس الأخضر

من المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا على النحو التالي:

منتخب الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة مصر و الرأس الأخضر والقنوات الناقلة

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الاثنين، ليكون موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

لاعبي منتخب مصر

وتنطلق مباراة مصر ضد كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي».

الرأس الأخضر

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر "كاب فيردي".