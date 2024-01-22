تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث ستشهد البلاد موجة غير مستقرة، تبدأ على المناطق الغربية وتمتد إلى باقى الأنحاء، وتكون ذروتها غد الثلاثاء، حيث يوجد طقس مائل للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد علي باقي الأنحاء.

كتل هوائية تغير حالة الطقس

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر حالة الطقس بكتل هوائية دافئة؛ تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، وتصل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية، و28 مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

كتل هوائية

وقال "القياتي"، إنه بمجرد دخول الظهيرة ستبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير، خاصة على السواحل الشمالية، ويبدأ التأثر بكتل هوائية جديدة على السواحل الشمالية الغربية؛ تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من مطروح والسلوم.

منخفض جوي وأمطار

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يشهد أجواءً غير مستقرة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط، يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة، يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وشدّدت الهيئة، على وجود أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 60 % تقريبًا.

أمطار

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات المساء تبدأ الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب الجمهورية عند السلوم ومطروح.

حالة الطقس اليوم الاثنين

تسود أجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

وأعلنت خرائط الطقس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحرى والقاهرة والقناة، وحتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وسيناء.

الذروة الثلاثاء.. واضطراب حركة الملاحة

وأشار “القياتي”، إلى أنه بدءًا من الغد، تنشط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية حتى القاهرة وشمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط الرياح

وأضاف: حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 3 أمتار، وتزداد غدًا.

ارتفاع الامواج

فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

واستطرد عضو الأرصاد، أن طقس غد الثلاثاء، يكون الذروة الجوية بالنسبة لحالة الطقس، ويشهد ارتفاع كميات الأمطار وقد تصل إلى الغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، مع فرص أن تمتد وتكون خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والأولى من شمال الصعيد.

تحذيرات شديدة من الأرصاد

وحذّرت الأرصاد الجوية، من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، مع ضرورة التزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق.

تجنب الوقوف أسفل اللافتات

وشدّدت على الاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.