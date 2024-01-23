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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب ارتباط اسمها بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

صدى البلد

عقب الإعلان عن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي، بدأت التكهنات عن أسباب الانفصال بين الثنائي، عقب 5 سنوات زواج، وسبقتها قصة حب، وربطت تلك التكهنات بين العلاقة وعلاقة حب بين العوضي والفنانة زينة، خاصة انها بطلة فيلم الاسكندراني، الذي قدمه العوضي مؤخرا، لتنطلق موجة من الشائعات حول وجود قصة حب جمعت بينهما أثناء الفيلم.

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زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

علقت زينة على الأخبار التي تم تداولها في الفترة السابقة، بِشأنها، خاصةً بعد مشاركتها في فيلم «الإسكندراني»، بدور حبيبة أحمد العوضي.

وكتبت زينة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، معلقةً على الشائعات: «الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية أذى كمان من فضلكم».

الفنانة زينة 

وتابعت: «حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق وياريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش، أصل دوول اللي ربنا بيكرم، بعدهم جامد الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعًلا».

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زينة تساهم في انتشار الشائعات بصورها مع العوضي

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقتطفات لمقاطع فيديو مختلفة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي بفيلمهما الأخير "الإسكندراني".

احمد العوضي وزينة

ونشرت زينة، مقاطع الفيديو من الفيلم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، دون التعليق عليها، كما نشرت أيضا أغنية "اللي جاي بتاعنا" من فيلم "الاسكندراني" التي غناها المطرب مصطفى حجاج، ووجهت رسالة له، قائلة: "حلوة أوي الأغنية يا مصطفى".

زينة والعوضي 

وتسببت صور زينة والعوضي في الفيلم، في تأجيج نار الشائعات التي ربطت بينها وبين العوضي، ووجود قصة حب نشأت في كواليس الفيلم.

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ناقد فني يوثق للشائعة برواية قديمة

كشف الناقد الفني عماد يسري، بعض خفايا طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي رسميا، وما أشيع عن دور فنانة شهيرة في الأمر.

ياسمين والعوضي

وقال عماد يسري، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج: "مكنتش متفاجئ لما اتطلقوا لأن فيه كواليس شبيهة بفيلم (ليلة بكى فيها القمر) للفنانة صباح والفنان حسين فهمي، حيث لعبت دور فنانة كبيرة وخانها المخرج".

ليلة بكى فيها القمر 

وأضاف يسري: "بدأت كواليس المشكلات بين ياسمين والعوضي تتنقل في الوسط الفني، وكانت آخر مشكلة فنانة كبيرة السبب فيها، وعشان كده ياسمين محضرتش العرض الخاص لفيلم (الإسكندراني)".

العوضي وياسمين 

وتابع: "تم توجيه سؤال لياسمين يوم 10 ديسمبر، عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن ولم تجد إجابة، واكتشفت بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية".

ورفض عماد يسري الإفصاح عن اسم الفنانة المتسببة في طلاق الزوجين، رغم التلميح إلى أنها زينة، لكنه أكد أنها عملت مع العوضي، ما يؤكد الشائعات الذي خرجت منذ إعلان الانفصال، وتحدثت عن تسبب المشاهد الرومانسية التي جمعت بطل "الإسكندراني" مع زينة، التي شاركته العمل، في الأمر.

زينة

وسألت مقدمة البرنامج، الناقد الفني: "مش ملاحظ إن الفنانة دي كل ما بتدخل عمل مع فنان لازم يطلع شائعة إنها على علاقة بيه؟"، ليرد: "حصلت كتير فعلا، ومش شرط تكون هي اللي أشاعت ده".

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