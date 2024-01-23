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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

صدى البلد

أثبتت الأشعة التي تمت لحارس مصر الأول محمد الشناوى، إصابته بخلع فى الكتف، يغيب على أثرها عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال استكمال المشوار.

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محمد الشناوي يودع بطولة أمم إفريقيا

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، دون أن يحدد مدة الغياب قبل إجراء الأشعة.

الحارس محمد الشناوي

واثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي، بخلع فى الكتف، يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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هل يتكرر سيناريو 2022 في الكاميرون؟

بدأت الجماهير المصرية تتذكر النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا، في الكاميرون، بعدما تكرر السيناريو بإصابة محمد الشناوي، ومشاركة محمد أبوجبل بدلاً منه في مباراة كاب فيردي مساء أمس.

ابو جبل
حراس المنتخب الثلاثة في البطولة الماضية

ومازحت الجماهير المصرية محمد أبو جبل عبر مواقع التواصل الأجتماعي بأغنية "وعامل فيها مش شايف" الذي غناها اللاعب في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، بعد الإنتهاء من البطولة الماضية، والتي وصل فيها منتخبنا الوطني الي نهائي البطولة، ولكن لم يحالفه التوفيق وخسر بضربات الترجيح أمام منتخب السنغال.

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خبر سار وآخر محزن في صفوف الفراعنة

أكد مصدر داخل منتخب مصر، أن هناك خبرا سارا في صفوف المنتخب الوطني، بعد صدمة إصابة حارس الأهلي، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي تلقى أنباء سارة بعودة وتعافي الحارس المصاب أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، المتواجد في معسكر المنتخب حاليا، لكن جرى استبعاده في مباريات مرحلة دور المجموعات كونه كان يعاني من الإصابة.

احمد الشناوي 

وأشار المصدر، إلى أن الجهاز الطبي أكد للجهاز الفني تعافي أحمد الشناوي تماما وأصبح متاحا أمام «فيتوريا»، لكن الأقرب لحراسة مرمى المنتخب هو محمد أبو جبل، خاصة وأنه يملك خبرة إفريقية سابقة.

الشناوي مصابا

ورغم الخبر السار، كشف المصدر عن إن إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي، قد تحتاج لتدخل جراحي، ما يترتب عليه عودته إلى القاهرة.

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موعد مباراة مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

من المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة السادسة، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر

ويسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار لمواصلة مشواره في البطولة، علما بأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، سيغيب عن هذا اللقاء رسميا، نظرا لإصابته في العضلة الخلفية، وكذلك يغيب الحارس الأول محمد الشناوي.

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