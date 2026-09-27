قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي زد ينضم لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية
نعيم قاسم يهاجم رئيس لبنان: أوقفوا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة
وزير الشباب والرياضة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إنشاء مدينه صناعات رياضية متكاملة
الجمعية العمومية: بدء تطبيق الزيادة فى صندوق تكافل الصحفيين من يناير 2026
وزير البترول يشهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة
جيش الروبوتات.. أوكرانيا تستعد لإدخال مقاتلين آليين إلى ساحة الحرب مع روسيا
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: حماس حذرت الشاباك قبل هجوم 7 أكتوبر
وزير خارجية إيران: مستعدون للتفاوض ومواجهة أي عدوان حتى لو أدى إلى حرب مدمرة
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان والقنوات الناقلة
نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع
هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن غدا بمركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ ش أ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للعام (2026 - 2027) سينطلق بمركز التنمية المحلية بسقارة غدا /الاثنين/، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر المقبل، والذي يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب استمرار عدد من البرامج التدريبية والاختبارات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية والرقمية للعاملين بالإدارة المحلية، مع التركيز على تأهيل الكوادر لمواكبة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة العمل المحلي.

ومن جهته، قال الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة "إن برامج الأسبوع التدريبي الثامن يتضمن تنفيذ برنامج "استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج وأدوات الأوفيس وخدمات جوجل"، إلى جانب استمرار برنامج "إعداد رئيس قرية رقم (6) - المستوى الثاني" خلال الأسبوع الثاني من البرنامج، واستمرار برنامج "إعداد مدير عام الشئون القانونية رقم (1) - المستوى الثاني" خلال الأسبوع الثاني والأخير من البرنامج، كما يشهد الأسبوع الحالي استمرار اختبارات العاملين بالوزارة بنظام "الأودا" لعدد 164 متعاقدًا بالوزارة، وذلك خلال الأسبوع الثالث من الاختبارات".

وأشار إلى أن البرامج التدريبية تستهدف تعزيز القدرات القانونية والقيادية للعاملين بالإدارة المحلية، إلى جانب تنمية مهارات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء ودعم التحول الرقمي داخل وحدات الإدارة المحلية.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مركز التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

د. محمد أنور: زيادة جودة المنتجات الغذائية المصرية وراء فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

محمد أنور: جودة المنتجات الغذائية المصرية وراء فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

غزة

غزة بين شاحنات الإغاثة ونيران الحرب.. مساعدات مصرية تتحدى العراقيل وتصعيد إسرائيلي يطارد المدنيين

الأرز

900 ألف طن فائض من الأرز.. حقيقة احتياجات السوق وموقف الإنتاج الجديد

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد