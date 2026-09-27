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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ القاهرة يشيد بدور قصر العيني في تطوير منظومة طب الطوارئ ومواجهة الكوارث

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة بما تمثله من ثقل سكاني وحضاري وما تشهده من حركة مستمرة على مدار الساعة تدرك أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمنظومة الصحية خاصة في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات بما يدعم قدرة المحافظة على حماية المواطنين والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة.

وقال المحافظ - خلال كلمته اليوم بالمؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لعام 2026 والذي عقد تحت عنوان "طب الطوارئ والكوارث فى عالم متغير" - إن الطوارئ تمثل الاختبار الحقيقي لمدى جاهزية أى منظومة صحية، مؤكدًا أن مواجهة الكوارث تتطلب ما هو أبعد من الإمكانات الطبية حيث تحتاج إلى تخطيط مسبق، وتدريب مستمر، وتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وقدرة على اتخاذ القرار السريع في أصعب الظروف.

وأعرب المحافظ - خلال كلمته بالمؤتمر - عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر السنوي، مشيرًا إلى أن انعقاده بكلية طب قصر العيني يأتي لمناقشة قضية تمس صميم منظومة الرعاية الصحية وهي قدرة المنظومة على الاستجابة السريعة والفعالة فى مواجهة مختلف الأزمات والطوارئ، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه المستمر على تطوير منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بخدمات طب الطوارئ والاستعداد للتعامل مع الكوارث والأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين لتبادل الخبرات والأفكار، ومناقشة أحدث المستجدات فى طب الطوارئ وإدارة الكوارث، وبحث سبل تطوير منظومة أكثر جاهزية وقدرة على التعامل مع عالم تتغير فيه طبيعة المخاطر والتحديات بصورة متسارعة.

ووجه محافظ القاهرة بخالص التحية والتقدير إلى أساتذة وعلماء طب قصر العيني، وإلى جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في مجال الطوارئ، لما يقدمونه من جهد ومسؤولية فى أصعب اللحظات، كما وجه التحية إلى شباب الأطباء والباحثين، الذين يمثلون الأمل في مستقبل أكثر تطورًا للمنظومة الصحية، معربا عن ثقته في أن يخرج المؤتمر بالعديد من الرؤى والتوصيات التي تسهم في تطوير منظومة طب الطوارئ والكوارث، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، متمنيًا للمؤتمر كل التوفيق والنجاح، ولمصر دوام التقدم والازدهار.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب جامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة رئيس المؤتمر، والدكتور شريف باشا سيف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعدد من أساتذة الطب، والأطباء والباحثين والمتخصصين.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر المنظومة الصحية

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