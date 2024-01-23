شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

بعد مباراة مجنونة حبست أنفاس المصريين، حسم منتخب الفراعنة تأهله إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2023، بعد التعادل مع منتخب كاب فيردي، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيليكس بوانيي بكأس الأمم الأفريقية.

مصر ثاني المجموعة رغم التعادل

تأهل منتخبا مصر وكاب فيردي، رسميًا، إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد تعادل الفراعنة المثير، حيث رفعت مصر رصيدها إلى 3 نقاط خلف القروش الزرقاء المتصدرة بـ 7 نقاط.

هدف مصطفى محمد في كاب فيردي

بينما تعادلت غانا مع موزمبيق (2-2) ليرفع كليهما الرصيد إلى نقطتين فقط، وتتقلص حظوظهما في عبور دور المجموعات.

بكاء صلاح في المدرجات

ظهر محمد صلاح، كابتن منتخب مصر، ربما لآخر مرة مع المنتخب قبل السفر إلى انجلترا لاستكمال رحلة علاجه في العضلة الخلفية.

بكاء صلاح

وأصيب محمد صلاح خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

مصطفى محمد يرفع قميص صلاح

حزن محمد صلاح

وظهر محمد صلاح في المدرجات أثناء المباراة، والموع تملأ عينيه، وانفجرت عقب تسجيل مصطفى محمد الهدف الثاني ورفعه لقميص كابتن المنتخب رقم 10 احتفالا بالهدف، ودعما لقائد الفريق.

وكيل صلاح يعلن خبر سئ لمحبي اللاعب

رغم غضب عدد كبير من الجماهير المصرية من موقف محمد صلاح بالسفر إلى انجلترا، إلا أن عدد كبير من المصريين وانصار ليفربول، أعربوا عن اسفهم مما كتبه وكيل صلاح رامي عباس .

صلاح ورامي عباس

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية، وسيغيب لمدة من 21 - 28 يومًا، وليس مباراتين".

إصابة صلاح

وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة، والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

طبيعة إصابة حارس مصر الأول

كشف مصدر داخل المنتخب المصري، عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، بعد خروجه مصابا في نهاية لقاء كاب فيردي المثير، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الشناوي

وقال المصدر، إن الشناوي شعر بآلام في الضلع عقب هدف منتخب كاب فيردي الثاني في شباك الفراعنة، ليفضل روي فيتوريا استبداله سريعا بدخول محمد أبو جبل.

ابو جبل

وغادر محمد الشناوي المباراة في الدقيقة 100، وحل بدلا منه محمد أبو جبل، الذي أعاد للأذهان بطولة 2022 في الكاميرون، التي ظهر فيها أبو جبل بصورة مشرفة، وصعد مع مصر للنهائي أمام السنغال.

منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

ضرب منتخب مصر موعد في ثمن نهائي أمم إفريقيا رغم عدم تحقيق الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، عقب تعادل المنتخب في ثلاث مباريات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.

منتخب مصر

ويلاقي الفراعنة بذلك وصيف المجموعة السادسة، التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، حيث يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب الكونغو الديمقراطية بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب زامبيا، الذي حل ثالثا، بينما يتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

الكونغو وتعادله مع المغرب

وفي الجولة الثالثة والختامية للمجموعة السادسة، يلتقي منتخب زامبيا مع المغرب، ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب تنزانيا، وتبقى المنافسة على مركز الوصافة في المجموعة السادسة شبه منحصرة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا.