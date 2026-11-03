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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد غدا الأحد 1 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثان والمقيدة برقم 2185 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران والدكتور أحمد خلف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة اقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى السبعون انضموا إلى الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين والثامن والأربعين والثانى والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة الإرهابية وأعضاء بها بقصد استخدماها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 70 متهما اللجان الإدارية للإخوان إرهاب

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