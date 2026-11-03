المرور يضبط 101 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 101405 مخالفات مرورية متنوعة أبرزها:"السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص"، وفحص 1078 سائقا تبين إيجابية 43 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 459 مخالفة مرورية متنوعة “تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 153 سائقا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 11 حكما، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





