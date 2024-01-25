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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

صدى البلد

تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر لكرة القدم، لإصابة بالرأس خلال تدريب أمس، في كوت ديفوار، على هامش استعداد المنتخب لمنافسات كأس الأمم الافريقية، وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب على الفور الى مستشفى في العاصمة الايفوارية ابيدجان، برفقة الجهاز الطبي.

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صدمة فيتوريا بإصابة نجم خط الوسط

تلقى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، خبرًا حزينًا خلال تدريبات منتخب الفراعنة مساء أمس الأربعاء، يخص أحد أبرز اللاعبين لدى البرتغالي في وسط الفراعنة، في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا.

فيتوريا

وتعرض لاعب وسط الفراعنة إمام عاشور، لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس، وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

إمام عاشور

وتوجه إمام عاشور برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور، وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ، وحالته الآن مستقرة، وسوف يمكث اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

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تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب الفراعنة خلال تدريبات أمس الأربعاء، موضحًا موقفه من المشاركة بمباراة الكونغو الديموقراطية المقبلة.

نجم وسط منتخب مصر

وقال محمد أبو العلا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور لعب كرة خلفية مزدوجة نزل بعدها على رأسه، وأريد أن أطمئن الناس أن الإصابات في الرأس شائعة جداً بـ كرة القدم".

عاشور

وتابع: "تعاملنا مع الأمر في وقتها بشكل جيد، وذهبنا إلى المستشفى لكي يخضع اللاعب للأشعة المطلوبة، وإمام عاشور حاليًا في وعيه تمامًا، ومثل هذه المواقف الأفضل أن ننتظر لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة في المستشفى، وغدًا سيخرج من المستشفى".

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موقف إمام عاشور من مباراة الكونغو

أوضح طبيب المنتخب، حول إمكانية مشاركة إمام عاشور في مباراة الكونغو الديموقراطية المقبلة، في دور الـ16، أنه سيكون صعب جدا، لأنه وقفًا لبروتوكول إصابة الرأس، في حالات الارتجاج نحتاج إلى تنفيذ برنامج علاجي لمدة 6 أيام، فلن يكون لديه فرصة للمشاركة في المباراة".

إمام عاشور 

وأضاف: "حال تخطي مصر مباراة الكونغو الديموقراطية المقبلة، فإن إمام عاشور سيكون لديه فرصة للتواجد في مباريات دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا".

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استعدادات الفراعنة لمباراة الكونغو

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته - بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - بدور الـ 16من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

تدريبات منتخب مصر

شارك في المران اللاعبين عدا المصابين ومحمد صلاح ومحمد الشناوي، اللذان غادرا المعسكر بسبب الإصابة.

أرتجاج في المخ أفضل لاعب في منتخب مصر لقاء الكونغو فيتوريا امام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر

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