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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

صدى البلد

أظهرت مباريات المجموعة الثانية التي ضمت منتخب مصر في أمم أفريقيا، معاناة الفراعنة من أزمة دفاعية، باستقباله لستة أهداف خلال مباريات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا، وهو ما تعجب منه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر.

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دفاع مصر لغز غريب جدا

أثارت أزمة استقبال منتخب مصر 6 أهداف في الجولات الثلاث، للمجموعة الثانية حيرة الجماهير والقائمين على الكرة، حتى أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر، أكد أنه لايعرف سبب أزمة الفراعنة الدفاعية في كأس أمم إفريقيا 2023.

دفاع منتخب مصر

وقال حازم إمام لوكالة "فرانس برس": "المشكلة الدفاعية لمنتخب مصر؟ حقيقة، لا أعلم سبب المشكلة، هناك لغز غريب جدا، كل اللاعبين في قمة التركيز، لكن هناك شيء غير طبيعي والمدرب سيعمل على إصلاحه".

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المشرف على المنتخب يعتذ للجماهير

حرص حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، على تقديم الاعتذار للجماهير المصرية، بسبب تراجع مستوى الفريق بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إمام: "أتقدم بالاعتذار للجميع، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، ويشعرون بحزن المشجعين، والتأهل جاء نتيجة تعب كبير، وأتمنى أن يتم دعم اللاعبين ومنتخب مصر، وبإذن الله الفترة المقبلة ستكون أفضل، والروح بين اللاعبين جيدة، والدليل احتفال مصطفى محمد بقميص محمد صلاح".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين جميعا، وأرى أنهم على قلب رجل واحد، وهم بالفعل يشعرون بالمسؤولية، والجيل الحالي من أفضل اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح ومحمد الشناوي، الإصابات صعبة، ونسعى لتجهيزهم للفترة المقبلة".

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محمد الشناوي يشكو إمام والدرندلي لوزير الرياضة

ظهرت أزمة جديدة داخل أروقة معسكر المنتخب المصري في أبيدجان، قبيل مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وبطلها الحارس المصاب محمد الشناوي.

الشناوي

وكشفت مصادر داخل منتخب مصر، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصاب، صدمة كبيرة في مطار أبيدجان عندما علم أن الطائرة التي ستنقله إلى ألمانيا تغيّر موعدها، دون إبلاغه.

حازم إمام 

وقالت المصادر، إن الغضب سيطر على محمد الشناوي بسبب التخبط الإداري داخل المنتخب، وعلى الفور أبلغ حارس مصر إدارة النادي الأهلي بما حدث، وبعدها أبلغ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

خالد الدرندلي 

وخلال مكالمة الشناوي مع وزير الرياضة، اشتكى الحارس بشكل رسمي كلاً من حازم امام وخالد الدرندلي بسبب عدم الاهتمام به، وتغير موعد الطائرة دون علمه، كما أن المنتخب لم يرسل مع الشناوي أي إداري لإنهاء الأوراق الخاصة به، وظل وحيدًا داخل المطار 3 ساعات، حتى وصول طائرته في حالة كبيرة من الضيق لدى اللاعب، قبل أن يتوجه مسؤول من السفارة المصرية في أبيدجان إلى المطار لإنهاء كافة الإجراءات.

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