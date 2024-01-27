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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

صدى البلد

ما تزال الإصابات تضرب لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، واحدا تلو الآخر؛ ما يضع الجهاز الفني في ورطة، في ظل إصابة لاعبين أساسيين يعتمد عليهم روي فيتوريا مدرب المنتخب في خطته، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا، تلك المواجهة التي ينتظرها عشاق الفراعنة، أملا في تقدم مصر نحو النهائيات.

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مفاجأة في المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة والكونغو

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، غدا الأحد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

مروان عطية

وتقرر حضور مروان عطية لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مصر والكونغو الديمقراطية، بدلا من اللاعب عمر مرموش.

فيتوريا

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر، عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني رفقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، ولكنه تعرض للإصابة بنزلة برد.

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تفاصيل إصابة مرموش وقرار الجهاز الطبي مع الفراعنة

أوضح مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن لاعب المنتخب ونادي فرانكفورت الألماني تعرض لنزلة برد خفيفة، منعته من حضور المؤتمر الخاص بمباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.

عمر مرموش

وأضاف المصدر، أن الجهاز الطبي للفريق قرر منح مرموش راحة، حتى لا تعيق الإصابة مشاركته في مواجهة الكونغو غدا، وتم اختيار مروان عطية ليكون بدلا منه في المؤتمر اليوم.

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الإصابة الرابعة في صفوف المنتخب

تعرض إمام عاشور وعمر مرموش للإصابة خلال استعدادات الفراعنة لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

إمام عاشور 
مرموش

وسبق اللاعبان إصابة كابتن المنتخب الأول محمد صلاح في مباراة غانا، وتقرر سفره إلى إنجلترا لاستكمال العلاج في نادي ليفربول.

وأصيب الحارس الأول محمد الشناوي، بخلع في الكتف، في الدقيقة الأخيرة لمباراة الرأس الأخضر، وخرج من المعسكر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو

استقر روي فيتوريا، مدرب الفراعنة على الدفع بـ محمد النني في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه مكان عمر مرموش في الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن يعتمد فيتوريا في تشكيل منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، والمكون من:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

في الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

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