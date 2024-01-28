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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

صدى البلد

أثار مستوى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، العديد من علامات الاستفهام لدى جماهير الكرة وعشاق الفراعنة، وتركزت الانتقادات على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي يفتقر حنكة إدارة المباريات الافريقية، وإجراء التعديلات وفقا لمجريات المباراة وطبيعة المنافس، لتبدأ مرحلة عقد المقارنات بينه وبين عدد من المدربين الذين يتقاضون ربع راتب فيتوريا.

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ثاني أغلى مدرب في أمم أفريقيا

حلَّ روي فيتوريا ثانيًا، في قائمة أغلى 10 مدربين من حيث الأجر في بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، براتب 200 الف دولار شهريا، حيث تصدّر القائمة المدير الفني لمنتخب الجزائر المُقال جمال بلماضي، براتب 208 ألف دولار.

فيتوريا

وجاء خوان لويس جاسيت، مدرب منتخب كوت ديفوار ثالثا براتب 108 آلاف دولار شهريًا، ثم جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا، براتب 70 ألف دولار شهريًا.

وليد الركراكي

بينما جاء مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي في المركز الخامس بالقائمة، براتب 62 ألف دولار شهريًا، ثم هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، براتب 52 ألف دولار شهريًا.

أليو سيسيه

أليو سيسيه، المدرب التاريخي لمنتخب السنغال، حل في المركز السابع براتب 68 ألف دولار شهريًا، وبنفس الراتب جاء مدرب منتخب غانا كريس هوتون، ثم ريجوبيرت سونج، مدرب منتخب الكاميرون براتب 31 ألف دولار شهريًا، وفي المركز العاشر والأخير جلال القادري، مدرب منتخب تونس، براتب 13 ألف دولار شهريًا.

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كم يتقاضى فيتوريا بالجنيه المصري؟

تعاقد روي فيتوريا مع منتخب مصر، لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويا، أى سيحصل على 200 ألف دولار شهريا.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، قد أصر على أن يكون عقد مدرب منتخب مصر المقبل طويلًا ويسمح له بعمل مشروع حقيقي للكرة المصرية، حيث تولى بنفسه عملية اختيار والتعاقد مع مدرب منتخب مصر.

روي فيتوريا 

وبحسبة بسيطة، نجد ان المدرب يتقاضى 162 مليون و 960 الف جنيه مصري سنويا، بسعر الدولار اليوم في السوق الموازي، أي 6 ملايين و 160 ألف جنيه، شهريا - وفقا للسعر الرسمي، بينما يصل إلى 13 و 580 ألف جنيه وفقا لأسعار السوق الموازي.

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غضب في الجبلاية بسبب راتب فيتوريا

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن غضب مسؤولي الجبلاية بسبب الحديث عن راتب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد نتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية والتعادل في أول 3 مباريات بدور المجموعات.

مجلس إدارة اتحاد الكرة

وهناك حالة من الغضب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الإدارة من حديث بعض نجوم كرة القدم السابقين عن راتب روي فيتوريا، والحديث عن حصوله على 200 ألف يورو أو دولار شهريًا، ومقارنته ببعض مدربي المنتخبات في كأس الأمم الإفريقية.

رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي
حازم امام المشرف على المنتخب

وأكد المصدر، أن هناك حالة من الاستياء داخل الجبلاية بشأن الحديث عن راتب روي فيتوريا، في هذا التوقيت، خاصة أن المنتخب الوطني لا يزال يشارك في البطولة ويستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما قد يؤثر بالسلب على أداء المدرب.

الجهاز الفني للمنتخب

ويُعد روي فيتوريا حاليًا، هو أعلى المدربين حصولًا على راتب ضمن كل المدربين المتواجدين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بحصوله على 200 ألف دولار، بينما كان يحصل جمال بلماضي مدرب الجزائر على راتب أعلى منه 208 آلاف دولار، لكنه خرج وودع البطولة.

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