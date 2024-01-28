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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

صدى البلد

تتجه أنظار الجماهير المصرية والكونغولية اليوم، صوب ملعب «لاورينت بوكو» بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، الذي يحتضن المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الكونغولي، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2023.

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مباراة لا تقبل القسمة

تحت شعار «لا مجال للتعويض»، يلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب «لاورينت بوكو»، في مدينة سان بيدرو في كوت ديفوار، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التي تستمر حتى 11 فبراير المقبل.

مصر والكونغو

ويخوض لاعبو الفراعنة لقاء اليوم، بهدف البحث عن الفوز فقط وخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، خاصة أن المنتخب الخاسر بداية من هذا الدور سيودع منافسات البطولة بشكل مباشر، بينما سيتأهل الفائز إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم، بدور الـ16.

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تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو الديموقراطية

تاريخيًا.. التقى منتخب مصر زعيم القارة الأفريقية الأوحد برصيد 7 تتويجات أفريقية، نظيره الفهود الكونغولية، في 12 مباراة، بينها 8 منها على المستوى الرسمي.

مواجهة سابقة لمصر والكونغو

وحقق منتخب الفراعنة الفوز في 8 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، فيما كان التعادل حاضرًا في 3 مباريات.

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تاريخ المواجهات الرسمية بين مصر والكونغو 

أولى المواجهات التاريخية كانت في بطولة أفريقيا في نسخة عام 1970، حينما التقى مصر والكونغو بمسماها القديم «زائير»، وحقق الفراعنة الفوز بهدف مقابل لا شيء بأقدام نجم الدراويش علي أبوجريشة.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو 

ثاني المواجهات كانت في الدور نصف النهائي من كأس الأمم في مصر نسخة 1974، وقتها أقصت زائير «الكونغو» المنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدف، وتتأهل للمباراة النهائية وتحصد لقبها الثاني من الكان.

ثالث ورابع المواجهات كانتا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1990، حينما اصطدمت مصر بالكونغو في مواجهتين، وقتها فازت مصر في القاهرة بهدفي حسام حسن وأيمن شوقي، قبل التعادل سلبا في كينشاسا.

وشهدت بطولة أمم أفريقيا 2006 بالقاهرة، خامس المواجهات، حينما أقصى الفراعنة منتخب الكونغو برباعية نظيفة، جاءت بأقدام أحمد حسن وحسام حسن وعماد متعب وعبد الظاهر السقا.

في تصفيات بطولتي كأس العالم وأمم أفريقيا 2010، حقق منتخب مصر في القاهرة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو زكي، وأحمد عيد عبد الملك، وفي كينشاسا فازت مصر أيضا بهدف مقابل لا شيء.

وكانت آخر المواجهات في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على استاد القاهرة، وفاز المنتخب المصري بثنائية أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

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مرموش سليم وجاهز للقاء

كشف مراسل أون تايم، عن مفاجآت منتظرة في تشكيل منتخب مصر المنتظر أمام الكونغو الديمقراطية بثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مرموش

وقال مراسل أون تايم: « عمر مرموش في حالة جيدة، كان ارتدى ماسك خلال المران بسبب إصابته بنزلة برد بسيطة، وسيتواجد في المباراة اليوم في حال احتاجه روي فيتوريا سليم 100%».

منتخب الفراعنة 

وعن التشكيل المتوقع، أكد المراسل أنه لن يكون هناك تغييرا كبيرا عن المباراة السابقة، فقط يحل النني بدلا من إمام عاشور، وزيزو مكان محمد صلاح، وربما يبدأ تريزيجيه مباراة اليوم.

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من يحسم مباراة اليوم؟

رغم مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا، إلا أن عدد من المتابعين بدأ في البحث عن كلمة طمأنة عن مواجهة الفراعنة اليوم.

هالة حافظ 

وتنبأت هالة حافظ خبيرة علم الفلك والأبراج، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، عن الفائز في مباراة اليوم، مؤكدة أن الفوز سيكون حليف  منتخب مصر.

من يحسم موقعة اليوم مواجهات مصر ضد الكونغو خبيرة ابراج الجماهير المصرية ملعب لاورينت بوكو مدينة سان بيدرو الإيفوارية كأس الأمم الافريقية لا مجال للتعويض

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