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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

صدى البلد

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لحسم ملف الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بـ اللاعبين الجدد، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، عقب فتح القيد للزمالك، حيث نجح النادي في حسم 3 صفقات بالفعل، والرابعة في الطريق.

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الزمالك يعلن إنهاء أزمة القيد بشكل رسمي

أعلن نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، عن فك القيد بشكل رسمي، وذلك بعد حسم الأمور كافة الخاصة بهذا الملف، خلال الفترة الماضية، بشكل نهائي، بعد إنهاء أزمة سبورتنج لشبونة، ووصول خطاب رسمي للنادي من «فيفا» بفك القيد.

مجلس إدارة نادي الزمالك 

وبدأ الفارس الأبيض، التطلع لحسم عدد من الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصةً أن هناك بعض الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

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عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

كابتن بيراميدز

وتابع هشام: "السعيد عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لتجديد عقده، وكان هناك محاولات لتوليه منصب داخل النادي، ولكن اللاعب يريد الانتقال إلى الفارس الأبيض".

عبد الله السعيد 

وأضاف أمير هشام: "عبدالله السعيد نقل رغبته إلى بيراميدز بالرحيل في يناير الجاري، على أن يتنازل عن باقي مستحقاته بدلًا من رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهناك مرونة لدى النادي بالموافقة، من أجل الاستفادة من ورائه".

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انضمام لاعب مونتريال السابق إلى الزمالك

وقع أحمد حمدي لاعب نادي مونتريال الكندي والأهلي السابق، على عقود انضمامه لـ نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.

أحمد حمدي 

وكتب الاعلامي أحمد شوبير، أمس، عبر حسابه على فيسبوك: "رسميًا .. أحمد حمدي يوقع للزمالك لمدة 3 سنوات ويجرى الكشف الطبي غداً الاحد".

ومن المقرر أن يتم قيد أحمد حمدي في قائمة الفريق الإفريقية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الحالي.

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رغبة ناصر ماهر تقربه من الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن آخر تحركات نادي الزمالك من أجل حسم صفقة لاعب الأهلي السابق، ومودرن فيوتشر الحالي ناصر ماهر.

ناصر ماهر 

وقال فايق: ”يواصل مسئولو الزمالك المفاوضات مع فيوتشر لحسم صفقة ناصر ماهر، حيث كشف علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عن رغبة ناصر ماهر لاعب الفريق في الرحيل والانتقال إلى الزمالك، مشددا على أن ناصر ماهر يريد الرحيل وخوض تجربة أخرى، ويريد اللعب في الزمالك".

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مفاجأة.. سيف جعفر يعود إلى الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن ملامح الفترة المقبلة لـ سيف جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق.

سيف جعفر 

وأكد شوبير، عبر تدوينة نشرها بحسابه الرسمي على «إكس» أن سيف قام برد قيمة تعاقده مع بيراميدز من أجل العودة لـ الزمالك، مضيفا: "حين أعلن بيراميدز تعاقده مع سيف، لم يكشف عن التفاصيل المالية، لكن أشارت التقارير إلى أن قيمة عقده في العام الواحد 8 ملايين جنيه".

وأضاف شوبير: «سيف جعفر يرد قيمة تعاقده مع بيراميدز ويعود للزمالك»، حيث انتقل سيف جعفر لفريق بيراميدز، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، في أغسطس 2023.

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير مجلس إدارة نادي الزمالك حسم 3 صفقات عبدالله السعيد عبدالله السعيد في الزمالك أحمد حمدي

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