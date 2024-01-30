عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، من انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع تسجيل مدينة، مثل سانت كاترين، درجة صفر مئوية لأول مرة، مشددة على ضرورة اتخاذ جميعالاستعدادات للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

txt

انتظروا العواصف.. أمطار غزيرة ومنخفض جوي ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

txt

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي يضرب البلاد

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية تقلبات حالة الطقس، إلى تأثر البلاد بـ منخفض جوي قادم على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى استمرار سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وزيادة نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح بسرعات تصل إلى 42 كيلومترًا في الساعة، على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمي على جميع المحافظات.

txt

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

txt

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

تفاصيل حالة الطقس اليوم

يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتتوفر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات.

txt

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

txt

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية وهو غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

txt

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

txt

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

6 أكتوبر 15 درجة - 9 درجات.

بنهــــا 16 درجة  - 10 درجات.

دمنهور 15 درجة  - 10 درجات.

وادي النطرون 16 درجة  - 9 درجات.

المنصورة 15 درجة  - 10 درجات.

الزقازيق 16 درجة - 9 درجات.

دمياط 15 درجة  - 10 درجات.

بورسعيد 16 درجة  - 9 درجات.

الإسماعيلية 16 درجة  - 10 درجات.

السويس 16 - 9

العريش 17 - 8

رفح 16 - 9

نخل 15 - 1

كاترين 10 - 0

الطور 19 - 8

طابا 16 - 8

شرم الشيخ 20 - 12

الاسكندرية 15 - 11

مطروح 14 - 11

السلوم 15 - 11

سيوة 16 - 9
الغردقة 20 - 12

سفاجا 20 - 12
شلاتين 23 - 15

حلايب 21 - 16

الفيوم 16 - 8

بني سويف 16 - 7

المنيا 16 - 5

أسيوط 17 - 5

سوهاج 17 - 6

قنا 18 - 7

الأقصر 19 - 8

أسوان 20 - 8

الوادي الجديد 19 - 4

أبوسمبل 20 - 9

درجة التجميد هيئة الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الظواهر الجوية المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ترشيحاتنا

وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ