درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، من انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع تسجيل مدينة، مثل سانت كاترين، درجة صفر مئوية لأول مرة، مشددة على ضرورة اتخاذ جميعالاستعدادات للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

منخفض جوي يضرب البلاد

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية تقلبات حالة الطقس، إلى تأثر البلاد بـ منخفض جوي قادم على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى استمرار سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وزيادة نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح بسرعات تصل إلى 42 كيلومترًا في الساعة، على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمي على جميع المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتتوفر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية وهو غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

6 أكتوبر 15 درجة - 9 درجات.

بنهــــا 16 درجة - 10 درجات.

دمنهور 15 درجة - 10 درجات.

وادي النطرون 16 درجة - 9 درجات.

المنصورة 15 درجة - 10 درجات.

الزقازيق 16 درجة - 9 درجات.

دمياط 15 درجة - 10 درجات.

بورسعيد 16 درجة - 9 درجات.

الإسماعيلية 16 درجة - 10 درجات.

السويس 16 - 9

العريش 17 - 8

رفح 16 - 9

نخل 15 - 1

كاترين 10 - 0

الطور 19 - 8

طابا 16 - 8

شرم الشيخ 20 - 12

الاسكندرية 15 - 11

مطروح 14 - 11

السلوم 15 - 11

سيوة 16 - 9

الغردقة 20 - 12

سفاجا 20 - 12

شلاتين 23 - 15

حلايب 21 - 16

الفيوم 16 - 8

بني سويف 16 - 7

المنيا 16 - 5

أسيوط 17 - 5

سوهاج 17 - 6

قنا 18 - 7

الأقصر 19 - 8

أسوان 20 - 8

الوادي الجديد 19 - 4

أبوسمبل 20 - 9