هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

عقب وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بأقل من 24 ساعة؛ كشفت تقارير إنجليزية عن تطورات بشأن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول، وأنه دخل في قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، غدا الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

محمد صلاح جاهز لمواجهة تشيلسي

أكد موقع ستاندارد الإنجليزي، جاهزية كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للمشاركة مع الريدز في المباراة المقبلة أمام تشيلسي، التي ستقام غدا الأربعاء 31 يناير، في نهائي كأس كاراباو (كابيتال وان).

صلاح أمام تشيلسي

وأوضح التقرير، أن النجم المصري يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، ويسعى ليفربول إلى تجهيزه بالشكل الأمثل لمواجهة البلوز في النهائي.

هجوم حاد على صلاح واتحاد الكرة

ثارت حفيظة المصريين تجاه أنباء عودة صلاح للملاعب؛ عقب مغادرته معسكر منتخب مصر، بعد ثاني مباريات دور المجموعات، وخروج المنتخب أمس الأول من بطولة كاس الأمم الإفريقية أمام منتخب الكونغو، في دور الـ16.

مجلس اتحاد كرة القدم

محمد صلاح

وعلقت الجماهير على أنباء عودة محمد صلاح أمام تشيلسي بمزيد من الغضب، بعد موقف يورجن كلوب المدير الفني، الذي أفصح عن مغادرة محمد صلاح قبل إعلان ذلك من جانب اتحاد الكرة.

ميدو: صلاح ضيع شخصيتنا

في أول رد فعل على الهزيمة والخروج المبكر، فتح أحمد حسام ميدو، النار، على مسئولي المنتخب ومحمد صلاح كابتن المنتخب.

رئيسا البعثة والاتحاد

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولا بد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج، ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب".

محمد صلاح

واختتم تصريحاته: "اللي عمله محمد صلاح وخروجه من المعسكر؛ أفقدنا شخصيتنا كمنتخب كبير، ولا بد من التعلم لعدم تكرار الأخطاء".