عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، مع نظيره الكونغو الديموقراطية في مباراة مصيرية ومرتقبة لحساب دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يبحث الفراعنة عن فوزهم الأول في النسخة الـ34 من الكان الأفريقي، بعد حجزه مقعدا في الدور ثمن النهائي من 3 تعادلات.

txt

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

txt

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو

يبحث مشجعو المنتخب المصري عن القنوات المجانية التي من المقرر أن تنقل فعاليات مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

منتخب مصر

- تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

- قناة tvt التوجولية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

مباراة سابقة لمصر والكونغو 

- قنوات TV 5.8

القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

- تردد قناة Ortb البينينية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

- تردد قناة TRT

عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

مصر والكونغو الديمقراطية 

- تردد قناة Rti الإيفوارية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

txt

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

txt

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

أبونجيل» يثير الذعر في معسكر منتخب مصر

يثير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطيةالذعر في معسكر الفراعنة بسبب اخطائه المتكررة وإيقافه من قبل في الدوري الجنوب أفريقي.

الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر بأن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن أن هذا الحكم غير معروف لهم خاصة وأنه أدار مباراة فقط للأندية المصرية من قبل كانت بين الزمالك وسوار الغيني وانتهت بفوز الأبيض برباعية.

txt

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

txt

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

تحذيرات مصر من حكم المباراة

أكد المصدر، أن اللاعبين لديهم قلق من هذا الحكم خاصة وأنه كان سيورط الطاقم التحكيمي في مباراة مصر وكاب فيردي بعد هدف مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ابو نجيل

وكانت الساعات الماضية شهدت تحركات من جانب منتخب مصر مع المسؤولين بلجنة الحكام بسبب حكم المباراة والحديث بأن لابد أن تكون العدالة سائدة بين المنتخبين من جانب حكم اللقاء.

6 قنوات مفتوحة مجانية مباراة منتخب مصر والكونغو أمم أفريقيا أبو نجيل يثير ذعر الفراعنة روي فيتوريا الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

ترشيحاتنا

وزير فلسطينى: إدارة "ترامب" سعت لتفكيك منظمة الأونروا

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

باقي 3 أيام .. وظائف جديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ