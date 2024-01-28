6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

يلتقي منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، مع نظيره الكونغو الديموقراطية في مباراة مصيرية ومرتقبة لحساب دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يبحث الفراعنة عن فوزهم الأول في النسخة الـ34 من الكان الأفريقي، بعد حجزه مقعدا في الدور ثمن النهائي من 3 تعادلات.

قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو

يبحث مشجعو المنتخب المصري عن القنوات المجانية التي من المقرر أن تنقل فعاليات مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية، في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

منتخب مصر

- تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

- قناة tvt التوجولية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

مباراة سابقة لمصر والكونغو

- قنوات TV 5.8

القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

- تردد قناة Ortb البينينية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

- تردد قناة TRT

عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

مصر والكونغو الديمقراطية

- تردد قناة Rti الإيفوارية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

أبونجيل» يثير الذعر في معسكر منتخب مصر

يثير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطيةالذعر في معسكر الفراعنة بسبب اخطائه المتكررة وإيقافه من قبل في الدوري الجنوب أفريقي.

الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر بأن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن أن هذا الحكم غير معروف لهم خاصة وأنه أدار مباراة فقط للأندية المصرية من قبل كانت بين الزمالك وسوار الغيني وانتهت بفوز الأبيض برباعية.

تحذيرات مصر من حكم المباراة

أكد المصدر، أن اللاعبين لديهم قلق من هذا الحكم خاصة وأنه كان سيورط الطاقم التحكيمي في مباراة مصر وكاب فيردي بعد هدف مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ابو نجيل

وكانت الساعات الماضية شهدت تحركات من جانب منتخب مصر مع المسؤولين بلجنة الحكام بسبب حكم المباراة والحديث بأن لابد أن تكون العدالة سائدة بين المنتخبين من جانب حكم اللقاء.