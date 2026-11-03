شركة "ديزني" تدرس الاستغناء عن آلاف الموظفين وتستهدف خفض التكاليف 20%

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "والت ديزني" تدرس الاستغناء عن آلاف الوظائف، وطلبت من بعض المديرين استهداف خفض التكاليف السنوية بنسبة 20%.

وتأتي جهود إعادة الهيكلة في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التنفيذي جوش دامارو تحديات متعددة، تشمل التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي، وضعف إيرادات شباك التذاكر، واحتدام المنافسة مع شركات البث الترفيهي، إلى جانب تباطؤ أعداد الزوار الدوليين في المتنزهات الترفيهية التابعة للشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض قطاعات ديزني ستتحمل حصة أكبر من تخفيضات الوظائف مقارنة بقطاعات أخرى، فيما يعتزم دامارو إعادة استثمار جزء من الوفورات المحققة في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، والتكنولوجيا، والمتنزهات الترفيهية، وأعمال السفن السياحية.

ولم تحدد بلومبرج عدد الوظائف التي قد تتأثر بهذه الخطوة، فيما لم ترد ديزني على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وكانت الشركة توظف نحو 231 ألف شخص بنهاية السنة المالية 2025.

وتواصل شركة الترفيه العملاقة خفض الوظائف خلال السنوات الأخيرة، ضمن جهود أوسع لتحسين الربحية، وكانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر أن ديزني استغنت عن بضع مئات من الموظفين في قطاعي الموارد البشرية والتكنولوجيا.

وسبق للشركة أن خفضت نحو 1000 وظيفة في أبريل، وعدة مئات من الوظائف خلال عام 2025، إضافة إلى الاستغناء عن 7000 وظيفة في عام 2023، ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار، أُطلقت خلال فترة تولي الرئيس التنفيذي السابق بوب إيجر.

كما لجأت شركات أخرى في قطاعي الإعلام والترفيه، من بينها نتفليكس وسكاي دانس، التي استحوذت على منافستها الأكبر وارنر براذرز ديسكفري في وقت سابق من هذا العام، إلى خفض الوظائف بهدف تقليص التكاليف.