قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاختيار إلكتروني دون تدخل بشري.. جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين كوادر جديدة
محمد رمضان يوجه رسالة لـ أحمد العوضي: بالبطولات أنا الكبير
رد جماعي.. وزير التعليم لطلاب بني سويف: إيه رأيكم في نظام البكالوريا؟
الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يفرض تطوير أساليب الوعظ الديني لمخاطبة الأجيال الجديدة
تدريس الفرنسية وتحلية المياه.. اتفاقيات دولية أمام النواب مع انطلاق الجلسة العامة
الكرة في ملعب أمريكا.. رسالة إيرانية حاسمة وسط مخاوف عودة الحرب
النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
في جولته ببني سويف|وزير التعليم لأولياء الأمور: بتذاكروا لولادكم بعد المدرسة..والأهالي يردون: بنوديهم الدروس
وزير الخارجية لـ نظيره العُماني: يجب خفض التصعيد ومنع استئناف العمليات العسكرية بالمنطقة
غضب الشارع يهز باريس.. مجتجون يغلقون مدخل جامعة السوربون في فرنسا
آلهة يونانية ودعم لإسرائيل.. الإفتاء الليبية تحرّم شراء ملابس علامة تجارية شهيرة
أهالي لوزير التعليم:عايزين رمضان اجازة لأولادنا..وعبد اللطيف يرد :جدودهم كانوا بيحاربوا فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا قال مسئولو أمريكا ليبرروا ضربة ترامب على جزيرة قشم الإيرانية؟

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمد على

قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الجيش شن ضربات "محدودة" على جزيرة قشم جنوبي إيران، زعمًا منهم أن الضربات ما هي إلا رد على ما قالوا إنه محاولة طهران لضرب أهداف أمريكية، ذاكرين أن إيران كانت تريد عبر صاروخ أرض- جو، استهداف طائرة أمريكية.

حول ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ما قاله 3 مسؤولين (لم تسمهم) من مبررات عن الضربات، بأنها نفذت بشكل يمثل "طابع دفاعي يهدف إلى حماية الأصول الأمريكية في المنطقة".

وقال أحد المسؤولين إن الهجوم جاء ردا على استهداف إيران طائرة أمريكية، فيما أوضح مسؤول آخر أن العملية كانت "إجراء دفاعيا ضد استخدام الإيرانيين صواريخ أرض-جو تستهدف الأصول الأمريكية".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، استهدفت الضربات منصة إطلاق صاروخ أرض-جو في جزيرة قشم بعد محاولة إيران استهداف طائرة تابعة للجيش الأمريكي خلال ساعات الليل.

وتقع جزيرة قشم قرب مدينة بندر عباس عند مدخل مضيق هرمز، وتكتسب أهمية استراتيجية نظرا إلى موقعها المطل على أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله إن "الإدارة الأمريكية تعمدت إبقاء الهجوم طي الكتمان لتجنب تضخيم العملية، باعتبارها تحركا دفاعيا محدودا يهدف حصرا إلى حماية الأصول الأمريكية".

وأضافت الشبكة أن "الضربات لا تبدو جزءا من عمليات قتالية واسعة النطاق كانت الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذها ضد إيران".

وليل الاثنين/ الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني "السيطرة على مسيرتين أمريكيتين من طراز MQM-170 في جزيرة قشم".

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بسماع دوي 5 انفجارات متتالية بفواصل زمنية قصيرة في الجزيرة.

وقالت الوكالة إن شدة الانفجارات أثارت تقديرات بأنها وقعت في إحدى مناطق قشم، فيما أفاد بعض السكان برصد طائرتين في الأجواء.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بعد بيانا رسميا بشأن الانفجارات في جزيرة قشم أو التقارير الأمريكية عن الضربات.

ويأتي الهجوم وسط توتر متواصل بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع حديث أمريكي عن استمرار المسار الدبلوماسي لإيجاد مخرج للتصعيد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر ممكن".

بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين إن الولايات المتحدة وإيران "أحرزتا بعض التقدم" نحو إيجاد مخرج للحرب.

وأضاف أن ترامب يحتفظ بخيارات "عسكرية وأخرى غير عسكرية"، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم نحو اتفاق.

مسؤولون أمريكيون محدودة جزيرة قشم جنوبي إيران الضربات طهران أمريكية حماية الأصول الأمريكية صاروخ أرض جو جزيرة قشم النفط والغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

مودة الادهم

الحمد لله على نعمة الحرية.. مودة الأدهم تنهار من البكاء في أول ظهور بعد خروجها من السجن

محسن صالح و الحسين عموته

هل يرحل عموتة عن تدريب الأهلي؟.. محسن صالح يكشف خطة الـ 16 مباراة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خيسوس دي ميجيل ألاميدا

وفاة خيسوس دي ميجيل مهاجم تينيريفي عن 30 عامًا بعد اصطدام مأساوي في مباراة أندورا

طائرة الأهلي

الأهلي ضد القناة.. مباريات قوية بالجولة الثانية في دوري رجال الكرة الطائرة

جونيور

كريستيانو رونالدو جونيور ينضم لمنتخب البرتغال تحت 17 عامًا لأول مرة

بالصور

طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

الحرمان ليس الحل.. كيف تتعامل الأم مع رغبة طفلها في تناول الحلوى؟

كيف تتعامل الأم مع رغبة طفلها في تناول الحلوى؟
كيف تتعامل الأم مع رغبة طفلها في تناول الحلوى؟
كيف تتعامل الأم مع رغبة طفلها في تناول الحلوى؟

طريقة عمل السحلب الكريمي بمكونات اقتصادية في البيت

السحلب
السحلب
السحلب

متلازمة الفم الحارق.. إحساس بالنار داخل الفم رغم عدم وجود أي علامات مرضية

متلازمة الفم الحارق.. إحساس بالنار داخل الفم رغم عدم وجود أي علامات مرضية
متلازمة الفم الحارق.. إحساس بالنار داخل الفم رغم عدم وجود أي علامات مرضية
متلازمة الفم الحارق.. إحساس بالنار داخل الفم رغم عدم وجود أي علامات مرضية

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد