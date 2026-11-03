الصين تبدأ جولة مباحثات لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين أن المبعوثين الصينيين الخاصين سيشرعون في زيارات مكوكية إلى دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري بهدف تعزيز محادثات السلام وتخفيف حدة التوترات.

وأوضحت ماو في مؤتمر صحفي دوري أن تشاي جيون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضايا الشرق الأوسط، سيزور إيران وعمان والسعودية في الفترة من أوائل إلى منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وذكرت ماو أن ليو شيان فا، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الإفريقية، سيزور إثيوبيا وجيبوتي ومصر في الفترة من أوائل إلى منتصف شهر نوفمبر الجاري، مضيفة أن هو تشانغ تشون، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية لشؤون القرن الإفريقي، سيزور إريتريا في أوائل شهر نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى أن المبعوثين سينفذون سلسلة من المبادرات والمقترحات بشأن تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط والمبادئ الأربعة للمشاركة البناءة من جميع الأطراف في تسوية القضايا الساخنة في إفريقيا التي طرحها الرئيس شي جين بينغ.