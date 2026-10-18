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وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالاً هاتفياً من  عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال للفيدرالية الشقيقة، يوم الأحد ١٨ أكتوبر، للتباحث بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع الصومال إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الإتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسبل متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتهدئة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية

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