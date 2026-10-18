وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب «تقدم العراقي» ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسيادته واستقراره.. صور

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس، محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم العراقي، بالعاصمة بغداد، في إطار الحرص على استكمال وتعزيز التواصل مع مختلف القوى السياسية والوطنية العراقية، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وحرصها على دعم الدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية، وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، بعيداً عن التدخلات الخارجية. كما ثمن الجهود العراقية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد مؤسساتها، مشدداً على أهمية تحصين العراق من تداعيات الصراعات الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أبرز الفرص الواعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، إلى جانب دفع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، خاصة في مشروعات الربط الكهربائي والنفطي، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار السفير نادر زكي إلى أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن تطورات المشهد العراقي والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدور العراقي في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وضرورة الالتزام بمختلف استحقاقاتها والتصدي لمحاولات عرقلة تنفيذها، فضلاً عن مناقشة الأوضاع في سوريا واليمن وتأثيرات الاضطرابات الاقليمية علي حركة الملاحة الدولية، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية وأهمية نزع فتيل الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.