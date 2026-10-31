أمين التعاون الخليجي يبحث مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي علاقات التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي - خلال لقائه اليوم /السبت/ في العاصمة البحرينية المنامة، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيته ويبر، وذلك على هامش مشاركة أعمال قمة الأمن الإقليمي الثانية والعشرين "حوار المنامة 2026" - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، استعراض آفاق العلاقات التعاون الخليجية - الأوروبية، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم الأهداف المرجوة .

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - آخر التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا السياق، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد ​من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.