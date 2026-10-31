أمين التعاون الخليجي يبحث مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي علاقات التعاون

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي - خلال لقائه اليوم /السبت/ في العاصمة البحرينية المنامة، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيته ويبر، وذلك على هامش مشاركة أعمال قمة الأمن الإقليمي الثانية والعشرين "حوار المنامة 2026" - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، استعراض آفاق العلاقات التعاون الخليجية - الأوروبية، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم الأهداف المرجوة .
كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - آخر التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا السياق، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.