قيادات مستقبل وطن: ندعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي وصون استقرار المنطقة

اختتم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولته الميدانية بمحافظة القاهرة، بعقد مؤتمر تنظيمي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار جولات الحزب بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية وتعزيز التواصل التنظيمي مع قياداته وكوادره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مستقبل وطن في القاهرة

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة القاهرة، حيث تناول اللقاء جهود الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز التواصل بين الأمانة العامة وأمانة الحزب بالمحافظة، بما يدعم تنفيذ التكليفات والخطط التنظيمية والمجتمعية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أهمية التواصل المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات، ومتابعة الأداء التنظيمي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تمثل فرصة للوقوف على احتياجات كل محافظة، ومناقشة أولويات العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات التنظيمية للحزب.

قرارات ومواقف وطنية مهمة

وأكدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، خلال اللقاء التنظيمي، أن المرحلة الراهنة أثبتت أهمية وجود قيادة سياسية تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته في أصعب الظروف، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات ومواقف وطنية مهمة في توقيتات بالغة الدقة، واضعًا مصلحة الوطن وأمنه القومي فوق كل اعتبار، ومتحملًا مسؤولية إدارة الدولة وسط تحديات وضغوط إقليمية ودولية متشابكة. وشددوا على أن الجميع يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس، دعمًا لقراراته ومواقفه، وتقديرًا لما يتحمله من مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين أن الاصطفاف خلف الرئيس السيسي يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة وصون مقدراتها ومواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن المؤتمرات التنظيمية تمثل أحد محاور جولات الحزب بالمحافظات، بهدف توحيد الرؤى بشأن خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات القيادات والكوادر الحزبية، وتعزيز فاعلية الأداء التنظيمي، بالتوازي مع استمرار المبادرات الخدمية والمجتمعية التي ينفذها الحزب.

وأكدت قيادات الحزب أهمية دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يحفظ استقرار الدولة المصرية ويصون مقدراتها، مشددين على أهمية الدور المصري في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

وجاء المؤتمر بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والنائب محمد سليمان أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وكافة التنظيميين بكافة أمانات الحزب بجميع أقسام القاهرة. .

واختتمت جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تضمنت افتتاح أعمال تطوير مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمنشية ناصر، وافتتاح أعمال تطوير مسرح قصر ثقافة منشية ناصر، وإطلاق قافلة طبية تضم 35 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، إلى جانب تسليم أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفيات جامعة عين شمس، فضلًا عن عقد المؤتمر التنظيمي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز التواصل التنظيمي المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.