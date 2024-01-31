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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابة العضلات تستغرق وقتا|هل يساهم كلوب في تجديد عقود ثلاثي ليفربول؟..وموقف صلاح

صدى البلد

أقل من 18 شهرًا يفصل ثلاثي ليفربول محمد صلاح وفان دايك وأرنولد، عن نهاية عقودهم في يونيو 2025، ما دفع بعض الصحفيين إلى طرح أسئلة بشأن موقفهم على يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

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كلوب يتحدث عن تجديد عقود صلاح وفان دايك وأرنولد

انتشرت تقارير صحفية أمس، من صحيفة «ذا صن» البريطانية، تفيد بأن محمد صلاح واحد ضمن 5 لاعبين مرشحين لمغادرة ليفربول بعد نهاية الموسم، مع رحيل يورجن كلوب.

يورجن كلوب 

واستفاض المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، في التعليق على إمكانية تجديد عقود الثلاثي المصري محمد صلاح، الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في ظل نهاية عقودهم في يونيو 2025.

مدرب ليفربول 

كان كلوب أعلن مغادرة ليفربول هذا الصيف، بالتحديد بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2023- 2024، مبررًا ذلك بأن طاقته نفدت.

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كلوب: تجديد عقود الثلاثي جزء من الإلهاء

قال كلوب الذي بدا مستاءً من تلقي هذا السؤال، وربط مستقبل اللاعبين الثلاثة بقرار مغادرته: "عندما قلت ما كان يجب أن أقوله (رحيلي عن ليفربول)، كان واضحًا أن العالم لن يمنحني لحظة واحدة من أجل التفكير في الخطوة التالية".

فان دايك وأرنولد وصلاح

وأضاف: "قبل أسبوع واحد لم يكن يعرف أحد قراري، وكان هناك 18 شهرًا متبقيًا في عقود الثلاثي (صلاح وأرنولد وفان دايك)، لكن لم يسأل أحد عن موقفهم، لذا من فضلكم امنحونا استراحة".

وأكمل: "ليس هناك حاجة للقلق، نحن بحاجة إلى خلق توقعات دومًا حول ما سيحدث بعد ذلك، هذا طبيعي جدًا، كنت على علم بأن هذا سيحدث (تلقي سؤال حول مستقبل ثلاثي ليفربول).. الأمر دومًا يتعلق بالأسئلة، ودائمًا نحن بحاجة إلى الرد عليها، بالنسبة لي أقول لكم اكتبوا ما تريدون لكن النادي مستقر بنسبة 100%، وكل شيء سيكون على ما يرام، أنا واثق تمامًا".

كلوب وفان دايك
كلوب وأرنولد
كلوب وصلاح

ووجه المدرب الذي يقود ليفربول منذ أكتوبر 2015، حديثه للصحفيين: "أنصحكم بالبقاء هادئين، غالبًا ما تكون مخاوف الجماهير غير كبيرة كما يعتقد الإعلام.. وليس هناك شيء يستحق القلق في هذا التوقيت، والحديث عن موضوع تجديد العقود جزء من الإلهاء وهذا ما يحدث دومًا".

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هل يساهم كلوب في تجديد عقود الثلاثي؟

أجاب المدرب الألماني بشأن إمكانية إسهامه مع إدارة ليفربول في مفاوضات تجديد عقود الثلاثي: "ليس هناك حاجة لذلك، ولن يكون لدي أي تأثير.. كان النادي يعلم رحيلي منذ فترة، وكان بإمكانهم استخدام الوقت لربط اللاعبين وتجديد عقودهم".

ثلاثي ليفربول

وأنهى حديثه في هذا الصدد: "هناك وقت كافٍ لفعل كل شيء، هؤلاء اللاعبين (صلاح وأرنولد وفان دايك) يحبون البقاء في ليفربول، لا تنسوا ذلك.. والجزء الوحيد المزعج هو  الصحفيين، لأن كل شيء على ما يرام".

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كلوب يوضح حالة صلاح وموقفه من المشاركة مع الريدز

قال يورجن كلوب للصحفيين: "مو ليس جاهزًا لهذه المباراة أمام تشيلسي، ولا المباراة التالية، وربما المباراة التي تليها أيضًا، لست متأكدًا مما إذا كان هذا سوء فهم في البداية".

محمد صلاح

وأضاف: "إنه مصاب، وإصابة العضلات تستغرق وقتا، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير حول إصابته، هو غير متاح في الوقت الحالي، إنه يقوم فقط بإعادة تأهيله".

إصابة العضلات تستغرق وقتا تجديد عقود ثلاثي ليفربول موقف صلاح محمد صلاح فان دايك ألكسندر أرنولد يورجن كلوب لقاء تشيلسي

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