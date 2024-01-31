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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أخطاء بالجملة سبب الوداع| جنوب أفريقيا تطيح بالمغرب.. والبطولة بدون فرق عربية

صدى البلد

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، كانت الآمال معلقة بالمنتخبات العربية، وبدأت معها المفاجآت، التي توالت خلال الجولة الأولى في دور المجموعات، خاصة فيما يتعلق بخروج تونس والجزائر، وصعود منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا الى دور الـ16، وخرجت موريتانيا ثم مصر، وتعلقت الآمال بمنتخب المغرب، ولما لا وهو رابع كأس العالم الماضي، إلا أن جنوب افريقيا كان لها رأي آخر بالإطاحة بالأمل الباقي للعرب.

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مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

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مفاجأة.. المغرب يُودّع أمم أفريقيا

في مفاجأة هي الأكبر بعد خروج السنغال حامل اللقب الافريقي، ودع منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا، من دور الـ16، ليلحق بالمنتخبات العربية، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.

هدف جنوب إفريقيا الأول 

وخسر منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، على ملعب "لورين بوكو"، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقامة في كوت ديفوار.

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أخطاء كارثية تطيح بالمغرب

جاء تشكيل المغرب مختلفًا عن مبارياته السابقة، وأهدر منتخب المغرب عدة فرص خلال أحداث الشوط الأول، وسجل نصير مزراوي لاعب المغرب هدفًا للأسود، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

أخطاء كارثية للمغرب

كما كان هناك شكوك لركلة جزاء لمنتخب المغرب خلال اللقاء، لكن الحكم لم يحتسبها، وهو ما جعل لاعبو الأسود يُطالبون باحتسابها وعلى رأسهم أشرف حكيمي، وفي الدقيقة 85 يهدر حكيمي ركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل النتيجة إلى التعادل.

المغرب يودع البطولة

وفي الدقيقة 92 يتعرض سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب للطرد، نتيجة التحام قوي مع موكوينا، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 96.

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الركراكي يتحمل مسئولية الخروج

أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، أنه يتحمل مسئولية الخروج من كأس أمم أفريقيا، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في الدور ثمن النهائي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللاعبين قدّموا كل ما لديهم.

وليد الركراكي

وقال “الركراكي” في حديثه مع مراسل بي إن سبورت، عن أسباب الخسارة: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية، وكان هناك تسرع كبير من جانبنا، وحاولنا في النهاية وعدنا واحتسبت لنا ركلة جزاء ولكننا أضعناها، وكان من الممكن أن نعود للقاء من خلالها".

مدرب المغرب

واختتم الركراكي حديثه بالقول، إن ما حدث سبب خيبة أمل للجماهير المغربية، موضحًا أنه "إخفاق مدرب أتحمله بالكامل".

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