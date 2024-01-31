عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

عقب وداع منتخب مصر، نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34، بعد الخسارة بركلات الترجيح 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية، انتشرت عدة أنباء زعمت أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قرّر إقالة روي فيتوريا، كذلك أكد مصدر مُقرّب من فيتوريا عن اقترابه من توليه المهمة الفنية لـ الشباب السعودي بعد دخول الأخير في مفاوضات قوية للتعاقد معه، خاصة بعد رحيله المُحتمل من تدريب الفراعنة في الأيام المقبلة.

اتحاد الكرة يتحرك من أجل إقالة فيتوريا

وتردّدت أنباء حول اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، إلى توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، بعد الإخفاق في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 13 يناير الجاري.

وتلقى اتحاد الكرة انتقادات عديدة من الجماهير المصرية في الساعات الماضية، بعد الإخفاق الكبير للمنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا، في الوقت الذي كان يطمح به البعض الوصول إلى أبعد نقطة للمسابقة القارية.

وزير الرياضة يطلب تقريرًا كاملًا عن فيتوريا

وطلب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من مسئولي الجبلاية، تقديم تقرير شامل عن البرتغالي روي فيتوريا وأسباب الفشل الذريع الذي حققه مع المنتخب الوطني، عقب الخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووافق مسئولو اتحاد الكرة بشكل مبدئي، على رحيل فيتوريا في الفترة المقبلة من تدريب المنتخب الوطني، خاصة بعد الفشل غير المتوقع للفراعنة في المسابقة القارية في ظل الدعم المتوفر له خلال المرحلة الماضية.

وزير الرياضة يرحّب بعودة كيروش

وقال أشرف صبحي، وزير الرياضة، في تصريحات إذاعية صباح أمس الثلاثاء: ”كنت أرحب باستمرار “كيروش” في قيادة المنتخب، ولكن احنا دورنا في النهاية، توفير الظروف الملائمة لتحقيق النتائج الإيجابية، وليس لنا يد في اختيار الأجهزة الفنية”.

وشدّد على أن "كيروش" كان يقدم مستوى مميزًا مع منتخب مصر، وطوّر من أداء بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أنه نجح في قيادة الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية والمباراة الفاصلة للتأهل لمونديال قطر.

وتابع: ”كل شيء وارد بخصوص عودته مرة أخرى أو لا، إضافة إلى إقالة روي فيتوريا، ولكن طلبت تقريرًا عن أسباب هذا الإخفاق”.