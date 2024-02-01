بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تتنافس البنوك العاملة فى السوق المحلية، على طرح شهادات مرتفعة العائد لاستقطاب العملاء بعائد ثابت ومتغير وبدوريات صرف متنوعة، شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي وتراكمي، لتتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.

مصير أسعار الفائدة

ويحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط تكهنات بالتثبيت للمرة الرابعة على التوالي، والتي تتداول عند أعلى مستوى، مع تركيز الاقتصاديين على بيان السياسة النقدية، والذي يكشف عن التوجهات المستقبلية للفائدة على الجنيه.

وفي اجتماعات المركزي المصري الثلاثة الأخيرة، لم تجر لجنة السياسة النقدية أي تغييرات على سعر سياستها النقدية لكنهم ناقشوا ما إذا كان عليهم رفع أسعار الفائدة أكثر لكبح التضخم مستقبلا.

البنك المركزي

ويوجه مسئولو البنك المركزي انتباههم إلى أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2024، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين المحليين بالزيادة بنسبة تتراوح بين 1 - 3%، أو بالإبقاء على معدلي الفائدة دون تغيير، لمكافحة أعلى معدل تضخم بلغ 41% في العام الماضي.

بدائل الاستثمار الآمنة

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها لعام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.

وينتظر المواطن تفاصيل أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك المصرية للعملاء بعائد شهري، عقب اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.

أعلى 3 شهادات ادخارية

تقدم البنوك المصرية عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، ذات العائد المرتفع، تساعد المواطن كنوع من الاستثمار الآمن، ولعل أهمها:

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% سنويا، ويصرف بنهاية المدة.

- تستمر الشهادة لمدة : 12 شهرا.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الادني لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- معدل العائد على الشهادة: 19% ثابت

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري

شهادة إليكس برايم 42 ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية

- معدل العائد: 19.25% متغير

- دورية صرف العائد: شهريا

- الحد الادنى للشراء: 1000 جنيه

- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة

- مدة الشهادة: 3.5 سنوات

شهادات ادخارية متنوعة هدية البنوك للمواطن

لم تكن الشهادات الموضحة هي كل ما تقدمه البنوك المصرية، أو العاملة في مصر، في ظل التنوع في الشهادات والعائد سواء الشهري أو التراكمي، ومنها..

إي جي بنك:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 23% خلال السنة الأولى ثم الثانية والثالثة، حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي

- دورية صرفه: شهري

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

البنك التجاري الدولي:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 22% بداية من 5 ملايين جنيه

- 21 % بداية من مليون جنيه

- 20 % بداية من 100 ألف جنيه

- دورية صرفه: شهري

البنك الأهلي الكويتي:



- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 75%

- دورية صرفه: تراكمي

- فئة الشهادة: 1000 جنيه

E-bank



- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 21%

- دورية صرفه: شهري

- فئة الشهادة: مليون جنيه

بنك ناصر الاجتماعي:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 20%

- دورية صرفه: شهري

- فئة الشهادة: 1000 جنيه

الأهلي المتحد –مصر:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد : 20% شهرياً

- فئة الشهادة: 500 ألف جنيه.