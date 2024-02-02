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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فتش عن الأعلاف|تحرك أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب رمضان.. كم يصل الكيلو؟

صدى البلد

ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات جديدة، كما أغلقت بعض المحال أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف وصعوبة الحصول عليها، وكذلك نقص الأمصال واللقاحات.

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ارتقاع أسعار الأعلاف السبب

أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق، السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدواجن، حيث ترتفع كل يوم حتى وصلت نسبة الارتفاع إلي 40%.

علف الدواجن

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات  لـ"صدي البلد"، أن المربيين يرثون حالهم، ومنهم من توقف عن الإنتاج بالفعل، مشيرًا إلى أن مستلزمات الإنتاج غير متوافرة والاسعار غير طبيعية، ويكفي العلم أن طن الذرة تجاوز 20 الف جنيه، في حين وصل طن فول الصويا الى 47 الف جنيه، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، الذى وصل الى 71 جنيه.

الذرة

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلي أن أن هناك مشكلة من توافر مستلزمات الإنتاج، موضحا ان نسبة استيراد مستلزمات الإنتاج تتراوح من 80 % من الذرة وحوالي 95 % صويا، وهذه النسبة كبيرة جداً ، كما تعد الأعلاف 70 % من تكاليف الإنتاج.

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أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 83 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 90 الى 95 جنيها - حسب المنطقة - وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها ، بعدما كانت بـ 55 جنيهًا.

فراخ بيضاء
فراخ بلدي
فراخ ساسو

ووصل سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" الى 95 الى 98 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 105 جنيها، بعدما كان  سعرها 100 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر  120 بعد مصاريف النقل.

أجزاء الفراخ

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة، في حين يتراوح كيلو الأوراك  بين 90 و 100 جنيها للكيلو، والكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو، والأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 65 جنيها.

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أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 70 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها، ووصل سعر البط المسكوفي الى 110 جنيهًا.

البط
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أسعار البيض 

يتراوح سعر ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات جديدة، كما أغلقت بعض المحال أبوابها نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن البيض الأحمر من  144 الى 154 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأبيض من 145 الى 150 جنيهًا.

بيض

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها، لتصل الى المستهلك بسعر يتراوح من 150 جنيها حتى 170 حسب المنطقة.

فتش عن الأعلاف اسعار الدواجن قتراب شهر رمضان أسعار الأعلاف نقص الأمصال واللقاحات أسعار البط اسعار البيض

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فتش عن الأعلاف|تحرك أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب رمضان.. كم يصل الكيلو؟

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