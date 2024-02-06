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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الرطوبة وخسارة صلاح| كيف فسر فيتوريا فشل مصر في أمم أفريقيا؟.. وكواليس اختيار محمد يوسف

صدى البلد

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا لحين اختيار مدرب أجنبي جديد، بدأ الحديث عن التقرير الذي تقدم به فيتوريا لتبرير الفشل الذريع للفراعنة في أمم افريقيا، والخروج من دور الـ16.

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روي فيتوريا يبرر الفشل في 6 نقاط

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن التقرير المقدم من البرتغالي روي فيتوريا، لتوضيح أسباب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

روي فيتوريا

وقال المصدر، إن فيتوريا أوضح 6 نقاط في تقريره المقدم إلى اتحاد الكرة لتوضيح أسباب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا.

- جاءت النقطة الأولى، أن منتخب مصر في الـ4 مباريات يملك أفضل معدل تهديفي.

- النقطة الثانية، أن منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرصًا وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقامًا جيدة على مستوى الاستحواذ.

فيتوريا أثناء تدريب الفراعنة

- النقطة الثالثة، كل الأهداف التي دخلت مرمي المنتخب جاءت عكس سير المباريات، وفي حالة عدم تحقيق الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

- النقطة الرابعة، تعرض لاعبو المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة، مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة.

فيتوريا مع منتخب مصر

- النقطة الخامسة، عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب والحالة المتوقعة منهم.

- النقطة السادسة والأخيرة، درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة أثرا بشكل سلبي على مردود الفريق.

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كواليس اختيار محمد يوسف لقيادة الفراعنة

أكد المصدر، أن مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرى أن محمد يوسف، هو الأنسب لتولي المهمة في ذلك التوقيت، لأنه يتطلب شخصًا لديه خبرات واسعة وشخصية قوية، ويكون قادرًا على شرح جميع الأمور للمدرب الأجنبي، وهو ما افتقده أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني السابق، حيث لم يكن فيتوريا يعتمد عليه في الملفات المهمة.

محمد يوسف 

وسيقوم مجلس اتحاد الكرة، بتشكيل لجنة لاختيار المدرب الأجنبي الجديد، وسيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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دور علاء نبيل في المرحلة المقبلة

كشف علاء نبيل المدير الفني الجديد لـ اتحاد الكرة، عن مهمته داخل أروقة الجبلاية، مؤكدًا أن كامل التركيز سينصب على قطاعات الناشئين والتواصل بين الأجيال.

علاء نبيل

وقال نبيل في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "الاهتمام الكبير سيكون بقطاع الناشئين الذي تمتلكه مصر ويضم مواهب تحتاج إلى تخطيط لأنهم هم المستقبل، وسيكون هناك تواصل دائم بين الأجيال، سأجلس مع اتحاد الكرة وسأضع خطة لهذا الأمر حتى يستمر، لأننا نحتاج إلى تطوير المواهب التي تمتلكها مصر".

مواهب الناشئين

وأضاف: "بالتأكيد سيكون لي دور في تغيير مدربي المنتخبات الوطنية وسأتحدث مع اتحاد الكرة، لأنه لا بد من وجود اختصاصات، ومثلما لنا دور في تطوير اللاعبين، لا بد أن يكون في تطوير المدربين، خاصة أنه لا بد أن نُعلم المدربين ومنحهم فترات معايشة بالخارج، ليكون لدينا قاعدة مدربين كبيرة والاختيارات تكون وفقًا لدراسة قوية، وكل هذا سأتحدث فيه مع اتحاد الكرة".

الرطوبة وخسارة صلاح روي فيتوريا فشل مصر في أمم أفريقيا كواليس اختيار محمد يوسف روي فيتوريا يبرر الفشل محمد يوسف

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